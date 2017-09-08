衛福部推估／3.2萬兒少私密影像 曾遭外流

2017-09-08

〔記者吳亮儀／台北報導〕自拍、直播成潮流，孩子們要保護好自己！衛福部公布各縣市接獲遭拍攝兒少私密影像通報案件統計，有超過一半影像外流，更可怕的是，高達四成六的影像是「自拍」。

其中4成6影像是自拍

衛福部保護司人員推估，全台約有三萬兩千名兒少曾遭私密影像外流，遇到外流狀況容易導致被害者身心狀況不穩、對人失去信任、甚至自殘等後遺症。

衛福部保護司司長張秀鴛說，網路和3C產品發達，讓拍照分享成為網路重要交際方式，但也導致許多私密照片外流，影響最大的是未成年的小孩，一旦曝光對心理影響非常嚴重，也影響人際關係和社會互動。

衛福部昨天播放一段一名國中少女的求助電話內容，身分保密；電話中提到她玩網路遊戲認識一名女網友，互動很好，但對方有天要她拍私密照，「我本來不敢，但她不放棄，還說如果不拍是不是不當她是朋友？」最後愈拍愈多，還用遊戲點數利誘，甚至要求拍攝自慰影像。

還有一個案例是個案和前男友交往時，在不甘願的情形下讓男友拍裸照，分手後卻發現前男友的現任女友竟將裸照在網路上散播，讓全校皆知，讓這名個案疑因壓力過大自殘送醫。

保護司人員推估，全台約有三萬兩千名兒少曾遭私密影像外流。張秀鴛說，這些孩子們自 拍或被拍的原因，包括被誘騙、要脅或希望獲得認同。

根據「兒童及少年性剝削防制條例」和「兒童及少年福利與權益保障法」，拍攝、散布、播送、販賣或持有兒少的私密影像等，違反不同法條之處分，最重可處七年以上有期徒刑，得併科三百萬到五萬元以下罰金。

張秀鴛建議，家長平常要多關心孩子使用3C產品及網路交友狀況，提高對孩子受害徵兆的敏感度，學校也應加強孩子對身體自我保護的宣導。

事件發生後，可向「iWIN」網路防護機構舉報，轉知網路平台將影像下架，同時通報警方與社政單位介入。學校也應提供輔導、同時評估家庭功能，提供家長親職教育與輔導。