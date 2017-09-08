去留意向調查 台觀學院教職員不安

2017-09-08

憂工作權受損 教部：協助學生優先

〔記者王錦義、卓怡君、林曉雲／綜合報導〕受少子化影響，花蓮縣壽豐鄉台灣觀光學院，今年核定招生名額為二百四十人，僅招到七十四人，傳出學校有意讓台灣運彩接手經營，並委任律師對全校教職員做「意向調查」勾選離職或留任，教職員擔心工作權受損，連署要求教育部出面協調並向立委蕭美琴辦公室陳情。

校長劉國成昨天說，為讓學校永續經營，若有企業願意挹注合作「並不是壞事」。

運彩︰不可能經營學校 可贊助

台灣運彩總經理林博泰則澄清，台灣運彩不可能去經營學校，可以協助或贊助該校從事公益活動，但得等到台灣觀光學院正式轉型，才能有進一步具體討論。

蕭美琴說，台灣觀光學院近年發展許多觀光、餐飲及銀髮照護學系，對地方發展有所助益，台灣觀光學院是教育部接管學校，在尚未完備之前，就由民間企業派員到校介入進行教職員去留意向調查，有欠妥適。

產學未達共識就要簽 「很粗糙」

台觀教職員工昨天發聯合聲明指出：「 四日董事會指派英志律師事務所律師到校，宣達台灣運動彩券公司將入主接手校務及經營，全校教職員工瞬感萬分驚愕，惶惶不安。」資深教職員工說，在還沒有達成共識前，就派律師拿意向書叫員工簽下離職或留下的意向，還要求兩天內回覆，「這種壓迫式操作手法粗糙不堪」。

校長劉國成說，為了永續經營必須考量轉型及縮小規模，董事會確實有委託律師調查教職員工去留意向，但意向書「只是一種參考」，教職員有不同意見都能持續討論。

校方︰財務正常 不會立刻倒下

劉國成強調，目前學校共有七科系一研究所，全校學生約一千四百名，有六成以上都是花東在地子弟，學校財務狀況正常，尚有九千萬元盈餘，「不會立刻倒下」。

他認為近年台觀已轉型成功，提供在地學子就近接受技職學習，畢業學生在餐飲、觀光旅遊等業界相當搶手，尤其花蓮以觀光立縣，台觀在花蓮有其存在意義。

教部︰可能縮小規模 再轉型

教育部技職司長楊玉惠說，現階段「學生優先，老師慢慢談」，台觀未來可能縮小規模，只保留廚藝系，等待引入其他資金再轉型。

對外傳台灣運彩打算入主，楊玉惠說，就她了解 ，台灣運彩想成立花東地區青少棒園區，運用台觀既有校地，提供訓練課程。教育部初步認為這樣的轉型以公益性為主，不一定要招太多學生， 符合花東地區孩子特性，後續可以評估。