品保協會公布第4季合理團費／雪梨跨年便宜六千 日本賞楓貴兩千

2017-09-07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國旅行業品質保障協會昨公布今年第四季各線旅行團合理價格，紐澳線制價委員黃賢在指出，由於華航增班且匯率較去年低，今年到雪梨跨年是近幾年最優惠，約較往年便宜六千到一萬元；至於國人最愛的日本線將迎接賞楓旺季，估計第四季賞楓團價格約較上一季貴兩千至五千元，但如果選擇遠東航空或廉價航空，還是可找到比去年同期便宜六千至一萬元的價格。

東南亞旅遊團價格持平

品保協會統計，東南亞旅遊在年底多以招待團與獎勵旅遊為主，旅遊團第四季價格與上一季及去年同期大致持平，泰國五天團價格從一萬八千元至兩萬五千五百元不等；品保協會東南亞線制價委員隋桂珍指出，今年九月起，馬來西亞政府開始向外國人收取旅遊稅，住房每間房每晚加收十元馬幣（約台幣八十元），不過估計對旅行團總價應該影響不大。

日本第四季是每年僅次於賞櫻季的旅遊旺季，加上今年暑假赴日團體旅遊市場低迷，第四季賞楓團價格約較上一季貴兩千至五千元，關西地區四至六天團費從兩萬兩千八百元至五萬三千八百元不等。

韓國戲雪便宜兩千到三千

東北亞線制價委員林怡君提醒，今年秋季因台灣虎航及遠航加入，包機及加班機增加，民眾購買華航、長榮包裝產品，價格與去年同期持平，但買台虎及遠航相關旅團則可便宜六千至一萬元。

韓國十二月開始以戲雪行程為主，費用與去年同期持平，但較上一季便宜兩千至三千元。

歐美團最高降價兩萬元

美國東西岸旅遊團費則較上一季降八千至兩萬元左右，夏威夷也降一萬兩千元至一萬八千元，但若與去年同期相比，東西岸價格都算持平，倒是夏威夷因華航取消經東京轉往夏威夷航班，今年費用漲八千至一萬兩千元。美西七至八天團費約在三萬五千九百元至四萬六千九百元不等。

歐洲第四季是傳統淡季，價格較上季降五千至兩萬元，與去年同期持平，法國、西班牙、荷德比法十天行程，價格從四萬九千九百元至十一萬一千九百元不等。