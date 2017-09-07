交部推「新車安全評價」等級分5星

2017-09-07

〔記者鄭瑋奇、楊雅民／台北報導〕保障車輛安全一向是交通部施政重點，加上民眾買車都會想了解車價與安全等級是否對等，交通部昨表示，將建立新車安全評價制度（New Car Assessment Program,NCAP），預計將把車輛安全等級分為五星等，預計今年底完成評估作業，確認評價項目、管理辦法及運作模式，最快兩年後，民眾就可有台灣版的「新車安全評價」星級制作為買車參考。

參照歐盟NCAP評價項目與方法

目前全球共計九個NCAP制度，包含美國兩個、日本、韓國、歐洲、澳洲、拉丁美洲、東協及中國各一個，美國IIHS及中國C-NCAP為民間機構自行推動成立與運作，其餘七個NCAP成立與運作皆有政府直接或間接參與。

交通部路政司長陳文瑞表示，初步構想為參照歐盟Euro NCAP評價項目與方法，包含以時速六十四公里測試前方與側面撞擊、模擬車輛擦撞電線桿的側面柱撞，甚至研議將擴及台灣現行法規沒有要求的行人保護測試及兒童安全保護測試等項目。未來可望將車輛安全等級分為五星等，讓民眾清楚知道車輛在各個測試的表現；車商若說安全性較高，所以價格較貴，民眾就可去看新車評價星等是否真的較安全。

建置經費來源仍有爭議

交通部今年四月已委託車輛安全審驗中心進行國內推動作法的研究案，也曾召開產官學座談會後獲初步共識，希望最快兩年後能讓新車評價制度上路。

但路政司官員也坦言，各界對於評價項目還有不同意見，建置經費來源也還有爭論，例如有些專家認為並非所有人都要買車，應該將建置NCAP所需費用，轉嫁到購車價格上，例如每買一輛車需要額外付部分金額，若全由政府出錢，預算編列恐會引發有圖利特定對象等疑慮，許多作法細節都需進一步討論。

車商支持 全力配合政策

車商則表示，許多進口車會打著通過Euro NCAP撞擊測試四顆星、五顆星評價登台販售，但台灣皆僅止於書面審查，消費者還是很難斷定車子賣到台灣是否維持同樣的撞擊能力。若台灣能建立一套在地化的新車安全評價制度，不論進口車或國產車，只要銷售量達一定規模，都要接受公平的撞擊測試檢驗，對消費者是好事。

車商強調將全力配合政策，只是評價項目、檢驗設備及經費來源，牽涉複雜，仍需產官學界審慎溝通。