中國因素影響 韓客不來台改遊日本

2017-09-07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕七月馬來西亞、韓國來台旅客人次較去年同期負成長，靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，馬來西亞今年開齋日期在六月、較去年七月早，因此六月馬國觀光客增而七月減，後勢需再觀察；倒是韓國方面，今年七月首度出現負成長，其中有部分涉及中國與南韓關係惡化，有些韓國人誤認為台灣是中國的一部分，因此就不想到台灣旅遊，政府應加強對韓國宣傳、提升正確認知。

政府應加強宣傳 提升正確認知

黃正聰表示，韓國市場成長減弱，應有多個因素影響。一是韓國九月三十日至十月九日也有中秋節連續假日，且今年長達十天，許多韓國人出國計畫延後；二是因為北韓情勢緊張，導致日本跟南韓變成一個關聯較緊密較強聯盟，使許多韓國人都跑去日本旅遊。

第三是中國因素，因為中國與南韓關係不和睦，雙方幾乎不互相旅遊，有些韓國人誤認為台灣是中國的一部分，特別是釜山那邊的韓國人，就不想到台灣旅遊。黃正聰建議，政府應將台灣並非中國一部分，加強當地媒體宣傳。

長期經營韓客市場的大都會旅行社、董事長特助林泰宇則表示，韓客出現負成長大概有四點原因，第一是中秋連假延後，目前看來，十月韓國來台旅客會很多，增開包機已要開出十六架，許多都是從本來沒有定期航班的清州市出發，人潮應是可期。

第二是因台灣今年太熱，又沒有玩水行程可消暑；第三是沒有可以待上一整天的大型度假村，韓國人暑假就是喜歡玩水，可是台灣沒有這類飯店。最後就是面對國際競爭，台灣沒有太大優勢，來台四天三夜約一萬六千元至兩萬兩千元，韓國人可用同樣價格選擇去菲律賓宿霧、泰國等地玩水度假，價格甚至還較便宜。

旅遊業盼設大型國際度假村

林泰宇呼籲政府應正視台灣缺乏國際級樂園及度假村的事實，要好好規劃台灣未來觀光發展藍圖，至少現在就可以從最基本的宣傳做起，台灣赴韓國推廣次數遠低於泰國、菲律賓等國，需再加油。