七月非中客減少 韓、馬首度負成長

2017-09-07

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕今年千萬觀光人次恐泡湯！據統計，今年七月來台中客約廿三萬人次，持續減少，但衰退幅度已有縮小，七月人數更創近半年來新高，有學者評估，台灣已挺過中客不來最壞的階段。不過，七月非中客人數卻表現不理想，尤其韓國及馬來西亞來台人數是今年最低，學者及旅遊業者提醒，新的行政院長賴清德及觀光局應該警惕，小心今年恐怕守不住國際來台旅客「千萬人次」的目標。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，今年七月來台旅客共八十三萬三一○四人次，比去年同期衰退一．八六％，其中，中客達廿三萬七二五一人次，比去年同期減約廿．八六％，是今年二月以來人數最多的月份，衰退幅度則是今年最小，顯示中客衰退已趨穩定。

中客衰退趨緩 日本客小幅下滑

反觀非中客市場，七月非中客只有五十九萬五八五三人次，較去年同期成長僅約八％，是今年各月的最低成長率，其中以韓客衰退較明顯，七月韓客七萬一三二○人次，比去年同期衰退○．四五％，是今年首次出現單月負成長率。

東南亞向來表現最好的馬來西亞也慘跌，七月只有兩萬三一一九人次，也是首月負成長；觀光局力推的日本市場，七月只有十三萬一二三八人次，比去年同期下滑一．九一％。

旅遊業盼新閣揆有觀光新政策

協和旅行社執行董事連郁卿表示，現在已經九月，十月又是傳統旅遊旺季，卻還未見到大批人潮會來台旅遊的成長趨勢，甚至又有消息說中國可能連自由行來台都要限制，業界擔心今年恐守不住觀光千萬人次來台的目標值。現在業界都期待賴清德上任後會有觀光新政策，畢竟他的「親中愛台」言論，讓未來具有更多可能性。

以今年一到七月來看，來台觀光總人次五百九十五萬六九七二人次，比去年同期減少卅二萬多人次，減幅五．一％，中客減少九十萬人次，原本預期可彌補缺口的日韓觀光客卻只分別增加十二萬二四五六人次與七七六九人次，今年要突破千萬觀光人次大關確實需再加把勁。

觀光局則指出，由於去年穆斯林的連續假期是落在七月，今年則是在六月，導致今年六月馬來西亞旅客成績非常好，七月反而較去年下滑；韓國市場則是因十月還有個長假，基於預期心態，六、七月韓客成長不如前幾個月，加上七月颱風多，有航空業者反映韓客因此取消訂位。

觀光局強調，有信心今年還是能突破千萬人次，但要打平去年一○六九萬人次紀錄確實要更努力。