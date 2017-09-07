美日科學家登太平島 驚奇島上產淡水

2017-09-07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕科技部率領美、日在內的廿四名科學家，昨天搭乘空軍C-130運輸機到太平島進行研究勘查活動，美日科學家首度登上太平島，驚訝當地竟能產出淡水，考慮常駐進行珊瑚礁、大氣及地震研究。

考慮常駐研究珊瑚礁、大氣及地震

南海國際科學研究論壇本週於台大思亮館舉行，吸引超過百名科學家參加，結束兩天議程後，廿四名科學家昨天由科技部自然科學及永續發展司長吳俊傑帶領到太平島勘查，這是首度有國際學者登上太平島，與國內學者在南海區域合作科學研究。

成員帶回五號井產出「南沙太平水」，美國康乃狄克大學地理系教授Timothy Byrne說，當地竟產出九十九％可飲用的水，將研究井從何而來。Byrne先前研究認為，太平島地底地質可能與中央山脈相同。

美國伍茲霍爾海洋研究所副研究員Dr. Anne Cohen在太平島近海浮潛探勘珊瑚礁，珊瑚活得非常好，覆蓋很多，讓她非常興奮。Anne Cohen將與中山大學海洋科學系教授宋克義，開啟東沙島、太平島雙島珊瑚礁實驗計畫。

日本氣象廳氣象研究所Dr.Tesuo Nakazawa表示，他專研熱帶氣象震盪擾動，南海是很重要地點，熱帶震盪從印度洋、印尼進入西太平洋，預測震盪趨勢可提供兩週到一個月氣象預報。Nakazawa將與台大大氣所系主任林博雄進行雙島氣象實驗。

吳俊傑預告，今年年底將有國際團隊進駐，包括東沙島、太平島雙島實驗，營造公司宿舍可當成研究站。