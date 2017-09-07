中市稽查百元販賣機 統統不合格

2017-09-07

〔記者張菁雅／台中報導〕百元販賣機盛行，但日前有民眾向台中市議員投訴，將百元販賣機「清台」卻沒有得到大獎。台中市經發局及消保官展開聯合稽查，發現業者均未辦理營業登記，也未提供聯絡資訊、商品品項、高價商品數量與中獎機率等重要資訊，經發局將聯繫各業者說明。

百元販賣機標榜花一百元就有機會得到iPhone7手機、PS4遊戲主機或掃地機器人等高價商品，讓不少人心動掏錢試運氣，但有民眾花大錢清空機台，卻只得到廉價商品，台中市議員張耀中揭露此事，並要求市府必須了解百元販賣機是否合法。

無營業登記 也沒記載中獎機率

台中市府經發局與消保官謝明謙前天下午至一中商圈聯合稽查百元販賣機，昨天公布稽查結果，光一中商圈就有約卅台百元販賣機，業者均未辦理營業登記，且聯絡資訊僅有電話、臉書或Line，沒有任何地址或是業者名稱，且機台上也未說明商品品項，只特別強調有高價商品，但高價商品數量及中獎機率都沒記載，消費資訊嚴重不透明。

市府要求業者提供資料查核

謝明謙表示，雖然有些業者在機台或臉書上，張貼中獎者與高價商品的合照，卻沒有記載中獎者的身分資訊，無法確認中獎者的真實性，同時也影響中獎所得稅的扣繳，經發局已聯繫各機台業者，請業者提供相關資料說明並進行查證核對，如發現違反消費者保護法、商品標示法或稅務相關法規，將依法處理。

他也提醒消費者，目前百元販賣機的消費資訊提供明顯不足，且高價商品的中獎率非常低，掏錢前應仔細想想，避免花錢買到的不是中獎的希望，而是對不合用廉價物品的失望。呼籲消費者勿向資訊揭露不完全的業者購買商品，以免權益受損。