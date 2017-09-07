偷排廢水致死 罰金擬提高到30億

2017-09-07

〔記者楊綿傑／台北報導〕史上最高罰金！有鑑於近來水污刑事判決不符民眾期待，更難以嚴懲不法廠商，環保署提出水污染防治法修正草案，昨辦理首場公聽會，草案中將排放廢污水致人於死、重傷者的罰金上限，從目前三億大幅提高到卅億，將刷新環保罰款最高紀錄；修法案中也規範，未來廢污水不論如何處理，都不得再注入地下水。

二○一四年日月光偷排廢水，但最後依據水污法僅罰六十萬元，引發社會譁然，因此前年一度修法，將刑責提升到無法易科罰金的刑度，也調高罰金到三千萬。但環保署水保處長葉俊宏強調，要抓到違法偷排非常不容易，且亂排廢污水影響不特定人的健康生命，比販毒還嚴重，因此這次再修法進一步提高罰金與刑責，並訂出處罰下限，希望更有效嚴懲違法者。

目前水污法針對排放廢污水，有害物質超過規定，因而致人於死者，污染行為人可判無期徒刑或七年以上有期徒刑，罰金最高可達三千萬，而其法人或自然人更可罰到十倍，達三億元。在這次修正中，除維持刑度，罰金則一舉提升到三百萬以上、三億以下，且原可罰法人、自然人的十倍，因此最高罰金達到卅億。

致人重傷 刑度提高到12年

若違法排放廢污水致人於重傷部分，刑度從三至十年提高到五至十二年，罰金則從二千五百萬以下提高到二千萬以上、兩億以下；致疾病或環境污染者，刑度則從一至七年，提高到三至十年，罰金從二千萬以下，提高到一百萬以上、一億以下。

至於原先規定，污水經過處理達到一定標準，且不含有害健康物質，取得許可後可以注入地下水體，做為補注地下水源的資源，但未取得許可證者，不只要停工，還要處六萬到六百萬罰款。此許可制規定在本次修法中遭到刪除，意即污水皆不能注入地下水，違者處停工及六萬到六百萬罰款。

針對惡意排放者加重罰則

昨日公聽會中，有業者代表主張某些污染行為是因員工操作不當等疏失造成，企業要被罰這麼多實在很重，希望環保署再考量罰則。不過葉俊宏指出，此條款是針對「惡意排放」者加重罰則，修法案將先送行政院會，希望本會期能送立法院審議通過。