文壇大老連署︰減文言文 強化台灣文學份量

2017-09-07

鍾肇政等130位名作家響應

〔記者吳柏軒／台北報導〕「課綱的核心素養是要跟社會互動、接受多元價值！」國語文課綱陷入文言、白話比例爭論，包括鍾肇政、鄭清文、楊青矗、陳芳明等逾百名作家昨日連署發出聲明，要求調降文言比例，強化台灣文學作品分量，讓高中生接受更多元內涵教育，與台灣土地相連。

聯合聲明由《文學台灣》雜誌社發起，至今共有逾一百卅名知名作家、文化評論家等專家及學者響應，如鍾肇政、鄭清文、楊青矗、杭之、陳芳明、吳晟等，表達支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材等改革主張。

陳芳明︰文言選文跟不上時代

政治大學台灣文學研究所教授陳芳明表示，本來不願課綱陷入「統獨」等政治爭論，直批媒體報導說課綱改革是「去中國化」簡直不道德，他分析國文課本多年來都是早期國民黨戒嚴時代的產物，文言文內容包括遭貶官的歐陽修、蘇東坡等文人，都是五十年前就讀過的，時至今日無改變。

陳芳明疾呼，台灣社會變動劇烈，一九九六年女性離婚可分產，使男女更平等，今年大法官釋憲也支持婚姻平權，但國文課本文言選文仍多是漢人、男性、異性戀價值當道，「教育怎麼可以跟不上時代！」他支持改革調降國文課綱的文言文比例，建議添加如原住民文學、女性文學、同志文學等更多元內涵。

作家聯合聲明也強調，中華文化是台灣文化元素之一，但從中國五四運動，到台灣新文化運動等，各族群語文都是重要內涵，不宜偏執守舊文言教材，國文教育要有台語、客語、原住民語等素材，讓國民與土地相連，與世界接軌。