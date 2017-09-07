芬普尼殘留標準 今跨部會討論

2017-09-07

〔記者吳欣恬、吳亮儀／綜合報導〕雞蛋被驗出芬普尼農藥殘留引發食安危機，農委會與衛福部預定今日要召開跨部會專家會議，討論是否訂定雞蛋、雞肉的芬普尼殘留容許量。但兩部會對農藥管理，看法嚴重不一，會還沒開，已經砲聲隆隆。

農委會、衛福部針鋒相對 245種農藥仍暫緩使用

農委會與衛福部不僅對是否制定芬普尼殘留量，看法兩極，對氟派瑞等數百種農藥開放延伸使用問題，更是針鋒相對。

衛福部不願制定殘留量標準，迫使農委會已公告的兩百四十五個農藥使用範圍全喊卡。

過去農委會防檢局負責制定農藥使用項目及範圍，衛福部食藥署則針對食用安全，訂出農藥殘留可容許標準。但食藥署三月預告一批農藥殘留容許量標準，其中氟派瑞從果樹延伸使用到茶樹，遭立委狠批。

近期又爆發芬普尼雞蛋事件，農委會盼衛福部面對農業非食用用途可能使用的現實，訂出合理殘留容許量，但食藥署堅不開放，雙方爭議更白熱化。

農委會八月已函文各地方縣市政府，因為衛福部未完成殘留容許量標準訂定，去年底防檢局已公告的兩百四十五個農藥使用範圍全喊卡。今年一月以來，防檢局已提送超過五百個農藥使用範圍至食藥署，至今也全無下文。

防檢局副局長馮海東無奈指出，兩百四十五個農藥使用範圍去年底都已經防檢局公告，也由藥毒所計算建議的殘留容許量後送交食藥署，但食藥署遲未公告，只能先告知地方暫緩使用。

據傳，防檢局局長黃㯖昌曾就農藥殘留容許量一事和食藥署長吳秀梅當面溝通，但雙方不歡而散。

黃㯖昌坦言，幾個月來，農藥的事讓他非常痛苦，也曾想撒手不管，但殘留容許標準與作物的安全採收期環環相扣，還是要盡力溝通。

農委會建議 另立食安風險評估委員會

屏東經營資材行的吳姓業者抱怨，農委會的推薦用藥和衛福部的殘留容許標準是雙頭馬車，兩部會應協調出一套共同標準，不然農民和資材行無所適從。

吳秀梅則說，之前農藥氟派瑞事件鬧得風風雨雨，最近會先解決芬普尼雞蛋問題，再討論其他的農藥殘留標準。

農委會副主委陳吉仲則說，農藥使用的修訂不可能不做，目前對農藥管理，部會流於各說各話，最好的解套方式就是另外成立專業、獨立的食安風險評估委員會，已在加速討論中。