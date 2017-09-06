翁罹「賈伯斯病」 螢光顯影術除「胰」慮

2017-09-06

記者張軒哲／台中報導

余姓老翁罹患Ｃ型肝炎、糖尿病與高血壓，定期回診進行超音波檢查，發現胰尾出現大於兩公分的腫瘤，合併胰管擴張，罹患胰臟神經內分泌瘤第2期，與蘋果電腦創辦人賈伯斯的病症相同。醫師指出，目前胰臟神經內分泌瘤確切成因尚未明確，僅知和基因突變有關，少數可能由家族遺傳導致，無從預防，呼籲民眾日常仍須注意飲食健康、良好生活作息並運動，也需定期健康檢查。

童綜合醫院一般外科醫師黃漢斌指出，賈伯斯罹患胰臟神經內分泌瘤，此疾病因此也被喻為「賈伯斯病」。胰臟神經內分泌瘤是惡性腫瘤，因為胰臟胰島細胞發生癌化病變而導致，好發於50歲左右，腫瘤生長緩慢，大部份患者初期並沒有症狀表現，少部份會出現腹瀉、皮膚疹、低血糖、低血鉀、體重減輕等等，不會有專一性的症狀出現，常導致病人需花較長時間才能確診。

黃漢斌指出，胰臟處於後腹腔胃部後方，位置不好診斷，若使用傳統手術，需要切開大傷口來進行胰臟切除，並且因為胰臟周邊血管較扭曲，所以手術的困難度高。

76歲余翁是進行腹腔鏡螢光顯影胰尾合併脾臟切除術，在手術中注射靛氰綠藥劑，讓血管分佈與走向清楚顯現，輔助進行切除手術時不傷害周邊組織細胞與血管；患者術後恢復良好，住院5天後即返家休養。

罹患神經內分泌腫瘤有10大警訊，咳嗽、氣喘、慢性腹瀉、反覆性胃潰瘍、低血糖嚴重飢餓感、盜汗、熱潮紅、發熱、心悸及皮膚炎等，醫師建議，若民眾莫名出現症狀並有疑慮，呼籲儘早就醫檢查，把握治療黃金期。