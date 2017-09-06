戲水當心感染微孢子蟲 嚴重恐失明

2017-09-06

記者賴筱桐／新北報導

炎炎夏日，民眾戲水消暑，新北市政府衛生局近來接獲多件眼睛感染「微孢子蟲」的案例，醫師表示，「微孢子蟲」以水為媒介，可能引起角膜炎，嚴重者恐導致失明，但只要及時治療，大多能痊癒。

以水為媒介引發角膜炎

衛生局副局長許朝程指出，「微孢子蟲」存在土壤及水中，例如泡溫泉、游泳、隱形眼鏡不潔、雨後整理花圃及草地嬉戲等，都可能感染，常見症狀包括腸胃不適或罹患「微孢子蟲」角膜炎，反應在眼睛的初期症狀類似急性結膜炎，會紅腫、發癢、刺痛，嚴重時恐失明。

避免眼睛直接暴露水中

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，「微孢子蟲」的種類高達1500種以上，是新興的傳染病，尤其在暴雨或土石流之後，環境容易存在微生物，民眾碰觸污泥或到游泳池、野溪戲水，若未注意個人清潔，將提高感染機率，事前點眼藥水並無實質幫助，最佳的預防方式是避免眼睛直接暴露在水中，避免搓揉眼睛，只要眼睛不適就立即就醫，通常都能痊癒，但愛滋病、糖尿病等免疫力較差的患者，要特別留意。

許朝程表示，衛生局每年都會針對溫泉、泳池等業者，進行水質檢驗查核、輔導與教育訓練等，確保水質符合標準。

衛生局呼籲，民眾進入游泳池或溫泉池前，應遵守脫鞋、淋浴、洗腳、再入池等規範，業者必須設有淋浴區與沖洗設備，並設置洗腳池，水池以流動循環式為原則，每天至少內外刷洗、換水一次，落實衛生自主管理。