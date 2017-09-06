機車停路邊2小時 曬到車殼都融了

2017-09-06

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣曾小姐上月花7萬元買了一輛YAMAHA機車，未料日前停在路邊短短兩小時，疑經大太陽照射後，車殼出現融解痕跡，向車行老闆抱怨；但業者認為是大自然的力量，無法處理，YAMAHA台灣山葉總公司接獲投訴後出面，承諾會協助置換，昨派員到現場調查，探究原因。

曾小姐說，上月20日才剛牽回新機車，前幾天中午她騎去看牙醫，將車停在診所外的停車格內，兩個小時後出來發現車殼出現遇熱融解的痕跡，約十幾公分長，她氣得向車行老闆抱怨，但業者說是「大自然折射的現象，無法賠償」。

曾小姐表示，後來她又騎去上班，車殼融解得更嚴重，不但痕跡大小不一，連車頭、車身也出現軟化凹陷，她看其他格的機車都沒異樣，憤而向YAMAHA總公司客服投訴。

機車業者︰將研究了解原因

YAMAHA台灣山葉總公司表示，該型號機車迄今未曾接獲顧客反映有類此問題，但仍答應曾小姐協助置換損壞的車殼，並將融化的車殼帶回調查研究；至於是什麼原因造成？昨已派員到現場了解狀況。

新竹縣消保官羅鈞盛表示，根據「消費者保護法」相關規定，業者生產或提供的商品必須符合當時科技或專業水準，否則最重還得面臨商品全面下架的處分；倘若是機車因無法承受戶外溫度，恐應負連帶賠償責任。

財團法人塑膠工業技術發展中心表示，機車前板的塑膠材質，耐熱至少100多度，不可能在太陽下就融化；從機車上波浪狀的融蝕痕跡，研判可能是在特定狀態下烘烤一段時間，才有可能造成。有民眾說，曾遇過類似情況，調閱附近監視器，才知道是太陽折射造成。