林啟維創新桌遊 把台灣史前文化變有趣了

2017-09-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕31歲青年林啟維立志幼兒教育，在6年多前棄理工背景，投入教育類桌遊開發，開發多款有關數學、考古等遊戲，近日更切入台灣史前文化，把卑南、大坌坑等文化及古物融入，盼打破嚴肅教育概念，以有趣引導，進一步寓教於樂。

林啟維擁有美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）電機碩士學位，卻毅然決然投入幼兒教育領域，並在2013年成立「綿羊犬」公司開發桌遊，林啟維說：「我們是要讓整個東西（知識）變有趣！」至今已推出「台灣特有種」、「世界冒險」等遊戲。

去年林啟維與台灣史前博物館先合作開發教具，把館內的史前文明、古物等，設計成桌遊，以台灣地圖為基底，玩家則扮演史前人類來收集資源，換取史前古物如黑陶瓶、玉飾、魚叉、岩棺等，好發展史前文明，製成後在館內推廣大獲好評，玩家可邊玩邊理解各種台灣史前文化，學習卑南文化、大坌坑文化等內涵。

林啟維後來決定，把教具重新開發成商品，添加食物元素，增設哨站、貿易站、狩獵小屋等，連長毛象、猴子、山羌、梅花鹿、雲豹等動物也入列同歡，更設計巫師祭壇來強化遊戲性，「連地圖上哪邊該有神木、哪邊是高山等細節我都不放過」。

過去開發遊戲時，綿羊犬遭遇不少批評，如「台灣特有種」遊戲中某些動物與遊戲名稱不符，林啟維表示，該遊戲的動物全部都是台灣島的原生種動物，並非僅特有種才具重要性，盼孩子藉由玩樂中建立基本概念，未來長大看到有印象才會進一步探索，史前歷險記亦同。

他說，光是自己在開發過程中，就接觸了許多雙口罐、黑陶瓶等名稱，再到史前館看到實體，便能辨識，可以多說上幾句話，「如此這款遊戲的目的就達到了」！