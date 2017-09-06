8月CPI漲0.96％ 家庭月支多576元

2017-09-06

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．九六％，但行政院監控的十七項民生物資平均上漲二．一九％，為三十個月來最大漲幅；其中，糖價漲七．二三％最多，漲幅為七十六個月來新高；豬肉漲四．九六％，為二十九個月來最大漲幅。此外，郵資大漲四十四．二八％，漲幅史上最大。

郵資大漲44.28％ 一次漲足

主計總處官員表示，郵資調漲是否與「一例一休」有關，應由郵政公司說明，但郵資很久沒漲了，這次調漲應是一次反映。

官員說，「一例一休」確實會造成物價上漲，原本預估ＣＰＩ上漲○．一四至○．三六個百分點；若以核心ＣＰＩ來看，今年一至八月漲○．九七％，相較過去兩年及過去五年平均漲○．八一％及○．九一％，「一例一休」對ＣＰＩ影響應是預估的下限、約○．一四個百分點，目前整體物價波動仍「溫和平穩」。

一例一休確有影響物價

主計總處估算，以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，八月ＣＰＩ漲○．九六％，平均消費月支出較去年同月增加五七六元，以食物類增加二二八元最多，其中蔬菜增加一六三元，外食費增加一二八元，水果則減少二四二元。

根據調查，八月ＣＰＩ較去年同月漲○．九六％，以醫藥保健類漲一．七二％最多，主因分級醫療導致門診負擔漲四．五九％；食物類漲一．三四％次之，其中蔬菜因雙颱及高溫影響供給而漲八．七九％，水產品、乳類及肉類分別漲四．五六％、二．八二％及二．六三％，但水果跌十三．七三％、蛋類跌七．三五％。

若按細項分析，蔥價年漲近一．二倍最多，芹菜漲六成四，番茄、蛤蜊均漲五成以上，郵資漲四成四，扁蒲、苦瓜、甜椒、小白菜等都漲二成以上；不過，香蕉大跌五成五，芒果跌近四成三，火龍果及檳榔都跌二成以上。

另外，行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，八月平均年漲二．一九％，為二○一五年三月以來最大漲幅，以糖價漲七．二三％最多，醬油漲五．七六％、豬肉漲四．九六％；不過，雞蛋續跌八．九四％，沙拉油及調理油跌四．一％。