恆春搶孤 大光觀林寺2連霸／8分3秒奪冠 後壁湖鎮靈宮拿下亞軍

2017-09-06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有一百四十二年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，昨晚在恆春東門城外舉辦，藝人陸續登台，加上搶孤拚獎品活動炒熱氣氛後，豎孤棚大賽由大光觀林寺隊僅以八分三秒就率先攻頂，順利衛冕二連霸，搶下冠軍順風旗及三十萬元獎金。

昨晚九點四十分擲筊決定的比賽時間一到，競賽選手們第一階段用疊羅漢方式奮力向上攀爬，由於木柱上塗有高達兩百五十公斤的牛油，選手策略上先刮牛油，為第二階段爭取快速攻頂契機，一時間，空中牛油四處飛散，場下觀賽民眾尖叫連連，紛紛閃躲走避。

攸關勝負的第二階段，老經驗的隊伍們則耐心地先綑綁布條，交由攻旗手迅速攻上十三公尺高孤柱，觀眾們紛紛抬頭看著隊伍搶攻孤棚頂。大光觀林寺隊攻旗手邱建璋技高一籌，甩開對手追趕翻上棚頂，依習俗在臉上抹牛油後搶下冠軍順風旗，亞軍則由後壁湖鎮靈宮奪下。

今年參與的三十二支隊伍，高手如雲。除了歷史最悠久的南灣海牛隊，去年冠軍大光觀林寺、亞軍大光社區、去年宜蘭頭城搶孤冠軍羅東鎮公所、老牌強隊滿州肖狼、宜蘭頭城杏輝藥品隊都參賽，恆春八冠搶孤王陳進興也擔任首次參賽的新加坡隊教練。

恆春鎮長盧玉棟說，爬孤棚第一要有體力，第二是柱子上綁布條有要訣。此外，豎孤棚是中元節祭拜好兄弟所衍生的活動，參賽前一定要拜拜，攻旗後一定要以牛油抹黑臉，以免觸犯忌諱。