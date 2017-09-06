中文、華文系整合？ 教育部：僅用於統計

2017-09-06

教部公告新增華語文類學科

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕聯合國教科文組織約八到十年更動學科分類，教育部也隨之調整，去年起啟動研修調查，四日正式公告將新增「華語文類」學科。研修過程中，一度有學者建議將中文系、華文系歸類整合，引發部分中文學系擔憂要改為華文系，但教育部昨澄清，該建議在徵詢語文學系意見後已作罷，並強調學科分類只涉及統計資料、教育研究乃至國際接軌等，無涉大學科系的成立、課程或名稱等問題。

教育部統計處長楊貴顯表示，過去華語文教學尚未盛行，因此在教育統計上，華語文多被歸類在「教育」學科，這次重新研議，主要是除了現有的台灣語文細學類、中國語文細學類等兩類，再新增華語文學科，包含第二語言細學類（教外國人第二外語）、華語文細學類（教本國生成為華語教師）二類，都是因應國際華語學習的需求。

對於有部分中文系所質疑教育部要把中文系改為華文系？楊貴顯說明，召開專家會議時，有一名學者提出「華語文跟中國語文看起來很相近，是否要在分類上整併？」故進一步調查各大學相關系所意見。

維持中國語文類及華語文類分開

經研究後認為，華語文主要是針對教外國人，中國語文則是針對國內學生教導聲韻等研究，有很大區別，最後學者建議未採納，還是依今年七月早已公布的草案，維持中國語文類及華語文類分開。