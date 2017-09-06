設籍澎湖大專生 縣府每年補助1萬

2017-09-06

每年支出增加2400萬 由地方教育發展基金支出

〔記者劉禹慶、吳正庭／綜合報導〕澎湖今年首度實施大專院校學生助學金，凡設籍澎湖縣就讀大專院校學生，每人每學年度助學金一萬元，自九月十六日起受理登記，至十月三十一日止；但公教人員子女部分，行政院人事行政總處函示不得重複申請；金門縣已於二○○九年實施就學津貼，大專生一萬元、高中職學生六千元。

公教子女不得重複申請

澎湖縣府表示，公教人員部分，規定政府各項助學措施宜擇優擇一支領，已領取其他政府提供獎（補）助者，不得再申請子女教育補助，因此公教人員針對子女教育補助金及大專院校學生助學金只能二擇一提出申請。

教育處統計，符合申請資格的大專院校學生約有二千九百人，其中公教人員子女約五百人，扣除後是二千四百人，縣府每學年支出增加約二千四百萬元，由澎湖縣地方教育發展基金支出；自縣長陳光復主政以來，持續進行債務瘦身，透過支出檢討、利率談判、基金調度等方式，總減債超過五億，年省利息支出一千多萬，因此有空間進行財務調動支應。

澎湖雖有在地大學，但在籍學生不到一成，絕大多數澎湖子弟前往台灣本島求學，澎湖因在地經濟環境欠佳，一般民眾收入有限，若要供應子女前往台灣就讀相當吃力，甚至只好打消求學計畫，縣府基於減輕家長負擔，鼓勵子弟求學，所以提供一萬元助學金。

在地民眾正反意見兩極化，部分公教人員認為是德政，但無法領取很可惜，也有民眾希望實現陳光復競選縣長時每年二萬元的政見；但也有人認為可能與選舉有關，又是政策買票。

金門2009年起實施就學津貼

金門縣政府表示，為減輕家長的經濟負擔，從二○○九年開始，凡設籍金門縣的學生就讀高中職以上學校，都可申領「就學津貼」，大專院校學生每人每年一萬元，高中、高職每人每年六千元。縣府以自籌財源方式辦理這項津貼補助，每年約有四千一百位大專院校學生、二百七十位高中職生受惠。