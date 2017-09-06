高中文言文比率 教團籲分A、B版

2017-09-06

比照英文科分兩種 文言文分占30％及50％

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文課綱「文言文和白話文比例修正案」引發爭議，課審大會預計十日進行審議；國教行動聯盟、全國十二年國教家長聯盟等多個教育團體昨召開記者會，建議依適性、公平、競爭力原則，把高中語文科分級教學，國文科教材比照英文分為Ａ、Ｂ兩種版本，Ａ版文言文比率三十％、Ｂ版文言文比率五十％，讓學生自由選擇。

台大教授、國教盟理事長王立昇表示，高中數學原本就有數甲、數乙兩版本，新課綱普通高中分組審查，日前決議將高中英文分為Ａ、Ｂ兩種版本，基本字彙量不同，Ａ版四千五百字、Ｂ版七千字。每個孩子智能不同，用同一套教材並不公平，同樣的，對國語文智能不夠強的孩子，強迫他們學太多文言文，是時間上的耽誤；但對國語文智能強的孩子，要給足夠的文言文素材，除了加深加廣的選修課程外，必修文言文比率應占五十％，否則升入大學後的語文能力也會跟著下降。

前北一女校長、中華適性教育發展協會理事長周韞維表示，古人用精簡的幾個字就能清楚表達意思，不要剝奪孩子享受的能力和權利，認為應分三十％和五十％兩版本，讓學生可以自由選擇。

全國幼教家長聯合總會理事長蘇祐晟表示，課綱審議具有非常重要的決定力，怎麼可以用網路票選文言選文？他也質疑課審會中的家長代表是萬年家長代表，不是法定家長代表，如果教育部長潘文忠仍執意如此，將向監察院告發。

教部：將納課審會討論

教育部國教署署長邱乾國表示，教團從學生學習和老師教學來看文白爭議，而不是從文言選文多一篇或少一篇，符合新課綱精神，讓學生依興趣能力選擇，範圍可更寬廣，除了知識本身，讓學生有更多的探索思辨表達能力，相信「分版建議」會被納入課審會討論。