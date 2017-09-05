血便誤當痔瘡 竟是直腸癌

2017-09-05

記者陳冠備／埔心報導

彰化許姓老翁有血便情況已經長達一年，但因腹部沒明顯痛徵，以為只是痔瘡而疏於治療，兩個月前有東西掉出肛門外，仍認為是內痔應該無大礙，直到小腹經常發疼，進一步就醫檢查，結果竟然是直腸癌末期！醫生提醒，若發生血便的情況，應該儘速就醫，而非自我判斷，以免延誤治療。

許男表示，大約一年前，就開始出現血便，血色偏鮮紅色，聽友人說那是痔瘡，他也自覺無異，因此未進一步求診，直到兩個月前，屁股突然有「紅紅的東西」從肛門掉出來，以為是內痔脫出肛門口，應該會縮回去，一樣沒理會，沒想到一直都未縮回去，小腹更是開始發痛，只好趕快跑醫院。

彰化醫院放射腫瘤中心主任賴易成表示，許姓患者肛門掉出「紅紅的東西」就是腫瘤，約4公分大，初判以為是肛門癌，經切片證實為直腸癌。

若早期發現 存活率九成

賴易成也說，第一次看到直腸癌腫瘤掉到肛門外，因為一般人不會拖到這麼嚴重才就醫，若是初期發現，存活率可達9成，末期恐只剩3成。目前許姓患者經放射與化療治療，腫瘤已有消退，健康也逐漸恢復。

賴易成並指出，直腸癌初期常以血便方式顯現，雖然一般顏色為暗紅色，但如果腫瘤位置是靠近肛門的下段直腸，血色也可能會比較偏向鮮紅色，和痔瘡的確不容易區別。

賴易成強調，辨別痔瘡和直腸癌，只要透過肛診及內視鏡檢查就可判別，因此民眾若發現血便，一定要就醫診察，千萬不要自行判斷。