「石女」有夢 等待有緣人

2017-09-05

記者王俊忠／台南報導

一名30歲女性，少女時期月經一直沒來，16歲就醫檢查發現，竟然無子宮且陰道很短，起初她難以接受、怕交男友，後來經學校老師心理輔導，花了一年終於接受殘酷的事實。今年6月，她鼓起勇氣求診接受陰道重建手術，希望未來可以順利步入婚姻，並考慮收養孩子或赴國外尋求代理孕母。

該女表示，16歲發現自己無子宮且陰道很短，起初完全無法接受，也害怕交男朋友，直到學校老師持續輔導，要她正面思考，例如沒有子宮就不會有子宮頸癌的風險等，才得以面對這種情況。

該女說，隨著年紀增長，加上受到女藝人無子宮也嫁人、擁有幸福婚姻的影響，內心開始盼望未來能夠找到另一半、踏上紅毯，有一個美滿的家庭，因此今年6月決定進行陰道重建手術，期待可以享受正常性生活，預計到今年底重建的陰道就會定型。

重建陰道盼享魚水之歡

收治該名女性的台南市立安南醫院婦產科主任醫師余堅忍表示，該女欠缺子宮、陰道，是標準的「石女」，就像石頭一般、無陰道口可讓男性生殖器進入，因此無法享受魚水之歡。

全台約有1200名患者

余堅忍指出，先天無陰道併子宮發育不良症候群（MRKH）發生率約每5千至一萬名女嬰會有一例，推估全台有1200名女患者；過去15年來，他共為18名女患者動過陰道重建手術，無失敗案例。

余醫師解釋，在治療上，有保守的壓迫推擠法，從外陰適當位置以棒狀物頂壓外陰，日久形成凹陷；手術治療則以手術方式開創一個有性功能的新陰道。

安南醫院提醒，13歲以上女性如無月經來、完全無第二性徵（乳房），可找小兒內分泌科醫師進行評估；具第二性徵女性在15歲以前無月經及有周期性盆腔疼痛，應找婦產科醫師檢查是否有月經排出路徑阻塞等問題。

實友俱樂部 搭起交流平台

安南醫院強調，將針對石女成立實友（石友諧音）俱樂部，為病友搭建交流平台、分享彼此心情與成長，提供專業的輔導與同儕支持，歡迎認同者加入。