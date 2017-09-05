埋線減重多人感染 中醫師消毒差判3月

2017-09-05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子因肥胖問題向楊姓中醫師求診，進行「針灸埋線減重醫療」，卻演變成蜂窩性組織炎，併發細菌感染，導致身體多處膿瘍。陳女怒告楊男，楊男辯稱陳女在診所外感染。一審法官認為無法證明潰爛與治療有關，判處楊男無罪；二審法官認為三個月內，楊男的廿名病人中竟有七人感染，感染率卅五％，可合理認定消毒不良等因素導致感染，據此依業務過失傷害罪改判徒刑三月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，陳女在二○一二年由中醫師楊男實施「針灸埋線減重醫療」，陳女七月埋線位置出現感染症狀，腹部與手臂等處冒出硬結腫痛，八月一日回診時，楊男建議持續冰敷，陳女埋線位置卻逐漸紅腫化膿，她改向皮膚科醫師求診，發現雙上臂、腹部、雙側大腿等多處已罹患蜂窩性組織炎，併發膿瘍感染，怒告楊男業務過失傷害罪。

楊男否認有過失，辯稱他遵守「穴位埋線標準作業」規範，使用的醫療器材皆消毒乾淨。另，陳女從事早餐業，七、八月天氣酷熱，陳女處於悶熱廚房，被感染機會比較高，並無證據顯示感染與治療有關。台中地院一審認為，是否因醫療疏失導致陳女感染，兩者「實難認定」，判決無罪。

台中地檢署上訴二審，台中高分院法官認為，依據醫學研究，埋線治療副作用或併發症的比率，依污染程度有不同差異；乾淨等級的感染率為二％以下，污染等級為十三至廿％，骯髒等級為四十％，楊男二○一二年六至八月，為廿名患者進行相同療程，含陳女竟有七人併發感染狀況，比率達卅五％，已接近骯髒等級，可合理認定感染源於楊男治療時，因器具消毒不良、清潔不完全或其他不明原因導致，據此依業務過失罪改判三月徒刑，可易科罰金與上訴。