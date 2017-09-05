農委會公告禁用4.95%芬普尼水懸劑

2017-09-05

〔記者林彥彤／台北報導〕芬普尼蛋造成食安風暴，為降低芬普尼農藥殘留風險，農委會防檢局昨天公告自九月六日起，禁用四．九五％芬普尼水懸劑。違法使用將處以一萬五至十五萬罰鍰，針對輸入、生產和販售，依法最高可處七年有期徒刑，以及七百五十萬罰鍰，呼籲農民、農藥業者及民眾勿以身試法。

防檢局副局長馮海東指出，為降低農作物農藥殘留風險，去年一月一日公告刪除四．九五％芬普尼水懸劑之使用方法及範圍，但未公告禁用及廢止農藥許可證。國產蛋檢出有芬普尼農藥殘留，推測與未禁止加工製造所致，導致不肖商人仍有取得管道，再推銷給農民違規使用。

因此，防檢局昨天正式公告，禁止該劑型芬普尼之輸入、加工製造、販售及使用，減少該農藥被違法流用的情形，確保農畜產品食用安全，同時避免有益昆蟲遭受毒害。依據「農藥管理法」規定，違法使用罰一萬五至十五萬罰金不變，違法生產輸入可處一年至七年徒刑、且最高罰七百五十萬罰鍰；違法販售也將判六個月至五年徒刑，且最高罰五百萬罰鍰。

如仍持有請儘速辦理回收

馮海東說，新法公告自九月六日生效，不論是農民或農藥販賣業者，如仍持有請儘速聯絡原農藥生產業或販賣業者辦理回收。經查違法儲藏禁用農藥者、或意圖販賣而陳列者，都將開罰，呼籲民眾勿以身試法。

防檢局補充指出，目前尚有三種合法的芬普尼劑型，包括二五○G/L種子處理用水懸劑（限稻種催芽時使用，未於市面販售）、○．三％粒劑（水稻及玉米害蟲或線蟲防治用）及○．○一四三％粒劑（紅火蟻防治用），其劑型及使用方式較無環境危害及藥物殘留風險。