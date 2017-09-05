手術煙霧好毒 比交通空污更恐怖

2017-09-05

〔記者呂伊萱、林惠琴／台北報導〕空污無所不在，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃昨天指出，開刀房裡因手術煙霧造成的空污，「甚至比交通空污更恐怖」；且因其影響醫護人員與病人健康，呼籲全國各醫療院所儘速加裝手術煙霧防制裝備。

手術煙霧是因為手術中使用雷射、手術電（燒）刀、電頻設施、超音波刀儀器、電鑽或氣動工具，以及其他手術儀器等，瓦解組織或破壞細胞時所產生，含潛在有害物質，會增加呼吸道與肺部疾病風險；且存在細菌或病毒，吸入後可能造成疾病傳播。濃度過高也恐導致醫護人員眼睛受刺激或干擾能見度，影響手術品質。

民團籲 醫療院所加裝防制裝備

葉光芃昨與民進黨立委邱泰源和手術全期護理學會理事長傅玲等人，一同召開記者會。葉光芃舉例說，曾有研究顯示，腹腔鏡手術過程中使用電燒，產生一級致癌物苯，病患術後尿中苯含量竟然比術前暴增四倍；或剖腹產使用電刀，使「新生兒出生第一口氣就吸到垃圾空氣」！常見的雷射除毛手術，會產生高濃度的細懸浮微粒。

目前國內僅彰化基督教醫院在全數開刀房中安裝煙霧防制設備，葉光芃肯定其帶頭做了良好示範。彰化縣衛生局長葉彥伯昨也出席支持，並表示彰化縣會主動推廣縣內其他醫院跟進。

傅玲則代表長時間待在開刀房的護理師發聲。她說，每一台刀幾乎都會用到電燒切割或止血，就會產生煙霧，目前護理人力已經短缺，她認為更要努力改善職場環境，才能留住人力。

國健署︰已訂「參考指引」宣導

國健署研究員林真夙表示，衛福部去年度委託調查手術煙霧實際狀況，今年也配合勞動部，訂定「醫療院所手術煙霧危害預防及呼吸防護參考指引」，已轉發各地，後續會加強推廣宣導。

根據指引內容，衛福部醫事司科長李中月說明，除透過設備改善，在手術期間尚有其他方法可以使用；如移動位置、轉身遠離較大量煙霧避免吸入；執行內視鏡手術時，避免開口朝向自己，且在打開內視鏡或電刀時以漸進方式拔除，在電刀不連續使用時，也可少量多次的釋放患者體內的煙霧，避免一次性煙霧產生等。

邱泰源認為，「參考指引」不具強制性，希望建立具體獎勵措施，或列入評鑑項目。衛福部表示，未來配合宣導計畫，可能優先研擬鼓勵方案，至於是否列入評鑑，仍有待評估。