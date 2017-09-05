雙北都有「禽」況 疫雞來自雲林、桃園

2017-09-05

〔記者林彥彤／台北報導〕九月剛過五日，禽流感疫情漸升溫，雙北市皆淪陷、於屠宰場中紛紛檢出病毒；地方、中央公布疫情時間還出現不同調，前日新北市屠宰場公布確診禽流感案例，防檢局卻到昨天才證實不僅新北市，台北市也確診H5N8亞型高病原性禽流感，冷凍屠體廿四件，且溯源雞隻皆來自桃園大溪和雲林水林鄉二禽場。

新北市率先公布九月一日於泰山區屠宰場檢出紅羽土雞及黃金雞確診禽流感，農委會防檢局昨才證實，台北市萬華區屠宰場也於九月一日檢出，兩場確診為H5N8。

防檢局副局長施泰華回應，由於中央要等凍存屠體銷毀後才可正式對外發布，才會比地方新北市晚一步透露消息，但他強調並沒有延遲，只是按照行政標準程序行事。

防檢局也說明，回溯染疫雞隻來自雲林，該禽場尚存二千八百隻雞，其中新北市還有部分黃金雞來自桃園市，該禽場僅剩五隻雞，目前溯源採樣檢驗中，結果尚未出爐。

施泰華說，今年夏季疫情的確不少，預計入秋、冬之際，疫情應會更嚴峻，特別是民間土雞採分批出雞，工作人員來回出入容易攜帶病毒，呼籲業者應做好門禁管制，如有發現雞隻異常必須主動通報。

禽流感升溫，也帶動豬價攀升，全國毛豬交易均價日前每公斤已升破八十三元。農委會指出，昨已稍回跌至八十二．二元，禽流感疫情控制及中元節過後，應會回到八十、八十一元水平。但有豬農預估，毛豬缺貨問題難以立即解決，豬價恐中秋節後才有機會緩步下跌。