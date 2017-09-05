涉33條人命 消基會主張送高檢署再議

2017-09-05

〔記者林彥彤、蕭玗欣／台北報導〕蝶戀花遊覽車翻覆造成卅三死、十一傷慘劇，檢方認定只有司機康育薰有刑事責任，但因他已死亡，所以全案處分不起訴。對此，消基會主張，此案涉及三十多條人命，檢察機關應再送高檢審議；蝶戀花遊覽車翻覆也凸顯國內對遊覽車管理不足，包含疲勞駕駛、車齡或是費用等等，都應更徹底調整改善。

消基會董事長游開雄指出，由不起訴結果看起來，似乎認定超速是肇事主因，因此僅有行為人駕駛有責任，其他被告則不起訴。不過畢竟涉及卅三條人命，檢查機關應依職權送高檢署再議，審議必須要慎重。

公路總局運管中心執行秘書梁郭國表示，事故發生後公路總局首度實施專案調訓計畫，重新訓練兩千三百七十六名曾有重大違規的高危險駕駛人；撤銷友力通運公司旗下一三五輛遊覽車牌照；並針對九十五年以前共三百七十五輛高齡遊覽車辦理報廢；並撤銷三家業者汽車運輸業執照，全面加強對遊覽車業者的管理制度。

疲勞駕駛部分，公路總局說，依現行規定駕駛每日工時上限不得超過十二小時，每日駕車時間不得超過十小時，違者可罰九千至九萬元；觀光局表示，若稽查時發現駕駛超時工作最重可罰旅行社五萬元，另會將稽查資料轉給公路總局或勞動部判定有無違法，不過蝶戀花事件後，觀光局已移交違規案件給公路總局，最後都被認定未違反規定。

觀光局說，依旅行業管理規則規定，旅行業被撤銷或廢止營業處分，五年內不能申請設立旅行業，也就是說周比蒼未來五年內都不得再以其名義執業。

被害者家屬指事故路段彎道設計有問題，高公局表示，已針對事發路段完成七大改善項目，例如增設資訊顯示板及標誌提醒出南港隧道後速限降低等。