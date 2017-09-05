司機扛全責 姊姊批檢方辦案不公

2017-09-05

〔記者張安蕎、黃捷、蕭玗欣／綜合報導〕遊覽車駕駛康育薰在車禍中死亡，太太、女兒的手機昨天關機連繫不上；康育薰的姊姊康麗玲透過Line發表聲明，質疑台灣的司法不就是如此嗎？避重就輕又沒有追根究柢，批評檢察官沒有同理心、辦案不公，將和家人討論，不排除向蝶戀花提告。

康麗玲表示，弟弟是駕駛，「有責任，但不是全部！」檢方把全部責任都推給已死的弟弟，當天康育薰從武陵下山至國道五號南港系統交流道前的隧道，沿途都有踩煞車，「為什麼前卅秒可以踩煞車，後卅秒卻不能踩？」她質疑車體安全結構，恐有煞車失靈等問題。

康麗玲也點名檢察官陳彥章「一直幫著蝶戀花講話，我們家屬所講的，他似乎都不採納」，她舉例說，曾問陳彥章勘查遊覽車時，為何沒通知罹難者家屬及司機家屬？「但他只回我一句『抱歉』，一句抱歉就把全部責任推給康育薰了。」

康麗玲說，康育薰當天早上八點出門，出事時將近晚上九點，已構成過勞，武陵農場沒有司機休息室，必須原地在車上待命，計算全天出勤時間應該是十六小時以上，康育薰在蝶戀花旅行社上班已六、七個月，每月連續上班十四天、十六天、十七天、廿二天、廿四天不等，難道還不構成長期過勞、出事致死嗎？

記者昨致電蝶戀花旅行社負責人周繼弘，但直到截稿前都未獲回應。

士林地檢署回應，陳檢察官案發當晚十點就忙著相驗死者，直到隔天早上八點才離開，十一點又前往現場勘驗車體，當時還未整理出家屬名單，因此無法及時通知。六月五日第二次履勘，皆有通知死者家屬，且針對家屬所提的疑點，陳檢察官也一一調查釐清，才會處分不起訴。