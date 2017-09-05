蝶戀花翻車33死 業者「無責」全不起訴／檢方認定司機超速為肇事主因 罹難者家屬將循民事求償

2017-09-05

〔記者黃捷／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成三十三死、十一傷慘劇，罹難者家屬控告蝶戀花、友力通運負責人及員工等八人業務過失致死，士林地檢署認定肇事主因是司機康育薰超速，其餘被告無刑責，但因康已死亡，全案處分不起訴。家屬代表陳靖堯得知結果回應：「不意外，台灣法律就是這樣。」他們將另循民事途徑求償。

「不意外，台灣法律就是這樣」

士檢今年三月對外指出，二月十三日當晚遊覽車駛出國道五號南港隧道，時速為八十四公里，經過一面五十公里、三面四十公里限速牌，卻沒有煞車減速，以高速九十八公里駛進國道三號匝道，入彎時單側輪胎就已飄移，翻覆時速度仍有七十九公里，暗指超速為事故主因。

家屬質疑武陵賞櫻一日遊行程過於緊密，司機無法充分休息，可能過勞，車輛老舊、輪胎痕不平均也是釀禍原因，對康育薰、領隊蕭如進、蝶戀花負責人周比蒼、周繼宏父子、負責行程規劃、駕駛管理的兩名員工及友力負責人黃河清 、黃鳳珠兄妹提告業務過失致死。

驗車合格 輪胎、煞車也沒故障

檢方不起訴指出，肇事遊覽車於八十七年十月取得合格行照，雖然同年十二月、九十七年兩度修法，訂定更嚴格的車體規格及安全性測試，但僅要求新車，未規範立法前的舊車。

肇事遊覽車最後三次至北區監理所驗車皆合格，去年二月至案發前一個月總共進廠保養七次均無異常，案發後鑑定煞車系統沒有故障，輪胎也未磨損到指示點。

司機休息未滿10小時 違反勞基法

康育薰大體經解剖化驗，沒有毒品、酒精反應或心腦血管疾病，今年一月間臨時請假兩天獲准，案發前三天（二月十日）也有休假。

康育薰月出勤天數最高廿八天、最長曾連續上班十七天，案發前一天工作到凌晨才回家，隔天早上八時許又出車，休息未滿十小時，案發當天又駕車近九個半小時，確實違反勞基法。

不過，行車紀錄器及沿途監視器皆顯示康育薰正常駕駛沒有異狀，倖存團員也證稱行車平穩，沒有忽快忽慢或急煞的狀況，難認康育薰因超時工作，恍神疏忽肇事，除非有其他積極證據，否則未達起訴門檻。

道路設計部分，檢方委請逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定，認定該匝道從入彎到出彎，臨界速限分別為時速八十七公里、六十四公里及七十三公里，若依四十公里限速行駛，不可能會翻車，符合設計規範，但因屬危險路段，建議交通部可將該處○．八公尺護欄，加高至一．四公尺。