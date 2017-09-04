《愛肝加油站》B肝且嚴重肝硬化 健保可有條件給付用藥

2017-09-04

文／許金川

Q：我是B型肝炎患者，自費服用B肝抗病毒藥物已經很多年了。一直看到B型肝炎有放寬治療條件的新聞，可是每次回診，醫師說我的情況很好，還未達健保給付標準，一個月5000多元的藥費也是不小的負擔，請問我該怎麼做，才有機會改用健保呢？

我另一位同事也是B肝患者，他除了能用健保治療之外，竟然還能長期給付，為什麼我們的情況差這麼多？

A：健保對於慢性B型肝炎的給付規範，這幾年來確實不斷更新，讓更多的B肝患者有機會納入健保治療。目前針對有肝硬化的B肝患者，只要B肝病毒量（HBV-DNA）大於2000國際單位，包括超音波、電腦斷層或核磁共振等影像檢查診斷有肝硬化，且合併有脾腫大，或是胃鏡檢查確認有食道或胃部靜脈曲張，健保可長期給付B型肝炎的口服抗病毒藥物。

至於沒有肝硬化也沒有發生肝臟功能衰竭的B肝患者，基本上GPT需大於正常值兩倍以上，HBV-DNA也至少要高於2000國際單位以上，才有機會達到健保給付的門檻。

給付療程方面，用藥前，e抗原陽性者可給付至e抗原轉為陰性後，再給付一年；e抗原陰性者一次療程可給付3年，停藥後如果復發，復發當時的指數也達健保再給付的條件，可不限次數再接受治療。

您自費用藥多年，目前病況穩定，如果已經達到可以停藥的程度，或許可以考慮先停藥，再保持密切追蹤。假如日後真有復發，屆時再評估指數是否有達到健保治療給付的標準。

你的朋友應該是有肝硬化，且符合肝硬化的健保給付規範，所以才能長期使用口服的抗病毒藥物治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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