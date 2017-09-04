囝仔食慾不振？ 多彩卡通食譜助開胃

2017-09-04

文／倪曼婷

成長中的孩子需要有足夠的營養才能有好的生長發育，但如果孩子食慾不佳該怎麼辦？建議家長可以多選用不同種類的食材，增加食物內容的多樣性。當食物變化較多時，可提升兒童的進食動力，若食材重複性較高，則會降低兒童的進食慾望。

鮮豔的色彩比較容易引起兒童注意力，建議不妨選用紅、黃甜椒、玉米筍、綠色蔬菜等。

也可以在製作食物中，融入卡通圖案、故事主角作為菜色內容，增加食物對於兒童的吸引力以增加進食量，例如：卡通圖案飯糰。

同時家長也要從減少降低孩子的食慾的因子著手，才能事半功倍。

●少吃零食：現今兒童大多有肥胖問題，建議可減少餐中的點心，避免因餐與餐之間攝取過多的餅乾、零食及飲料等「高熱量、低營養」的食材，反而導致正餐吃不下的情形。

●避開易讓孩童分心的事物：不少孩子喜歡邊吃邊玩或看電視，這樣做會分散注意力，減少進食，建議家長可以在吃飯時，多跟孩子聊天、溝通，養成良好的用餐氣氛，有助於促進孩子食慾。

●挑食：若孩子有挑食問題，盡量避免在同一餐中，出現兩種以上孩子不喜歡的食材，以免孩子出現抗拒心理而拒絕進食。

建議平日多和孩子溝通，傳達均衡營養的重要性，並且可以用鼓勵的方式，增加兒童進食的動力。

（作者為彰化基督教醫院營養師）

營養師上菜 自製卡通飯糰製作

◎食材（約1人份）

飯150克、紅蘿蔔10克、小番茄半顆、海苔1片、適量番茄醬

◎製作過程

●將白飯加入油及番茄醬，拌炒至上色。

●紅蘿蔔切片、小番茄對半切後放置備用。

●將飯揉捏成圓形後，利用小剪刀剪海苔，製作眉毛、眼睛及嘴巴。

●將紅蘿蔔及小番茄擺上即完成。

（倪曼婷）