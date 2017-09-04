1995生命線缺2000人力 24小時接聽難為繼

2017-09-04

〔記者林惠琴／台北報導〕九月十日是「世界自殺防治日」，台灣自殺死亡率從二○○七年來逐漸下降，近七年均維持在十大死因外，但全國自殺防治中心調查推估，仍有約一五三萬人有情緒困擾，需要被關懷。但在台灣設立長達五十年的「一九九五生命線」因服務量成長、人力趕不上需求，已出現近兩千人的缺口，目前夜班由各縣市團體輪流值班接聽，恐難長久維持二十四小時接聽服務。

全國自殺防治中心主任李明濱表示，今年對二○九八名民眾進行電話調查心理健康及自殺防治認知與行為，透過心情溫度計檢測民眾心理健康則發現，六．五％國人有情緒困擾、約一五三萬人，其中四十一．三％「曾認真想自殺」、十五．九％「近一年曾認真想自殺」。

工作重點為耐心與專業地傾聽及陪伴民眾的生命線，則有提供服務人數增加速度趕不上需求增加速度的問題。比如，生命線接線量在二○一一年突破十五萬人次，去年提高到約十七．五萬人次；接線電話數則從二○一一年的四十七線，志工二四六四人，去年達五十七線，但志工只有二六三七人。

國際生命線台灣總會辦公室主任陳萱佳解釋，維持一條二十四小時協談專線至少需要八十位志工輪替，以五十七條線計算，約需四五六○人，等於尚缺近兩千人。但該會志工未給薪、均為自發性，且須經一定程度訓練，因此招募不易，建議政府發展志工招募平台，替公益團體號召志工。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，發展平台未必能解決問題，建議生命線總會深耕校園，增加大學生的認識，進而擔任志工。