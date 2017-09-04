富里老戲院辦聯誼趴 阿嬤告白暗戀他50年 阿公驚呆

2017-09-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富里鄉有五十四年歷史的瑞舞丹大戲院，昨天出現十八位平均年齡超過七十歲的阿公阿嬤，盛裝帶著玫瑰花來看電影。他們是華山基金會關懷的獨居老人，由於多位長輩喪偶，社工們突發奇想替阿公阿嬤辦配對聯誼，才安排了這場「告別孤單！懷舊戲院趴」。

獨居長輩告別孤單

幾十年不曾到戲院看戲，長輩們既開心又期待。先到現場的阿公化身「黑狗兄」，人手一條紅線，等候阿嬤出現，玫瑰花則是配對成功後要送給阿嬤的。

沒想到阿嬤們到場後超級主動，讓阿公驚呆了！已喪偶多年、來自光復鄉太巴塱部落的阿美族七十二歲林阿嬤，看到同部落的八十二歲田阿公，主動拉阿公手上的紅線，還自爆：「五十年前就暗戀他了。」「他當年不愛我，愛另一個高高的小姐。」阿嬤還用閩南語開阿公的玩笑：「伊就系娶毋對人。」喪偶的田阿公，面對阿嬤主動示愛、主動送上「愛的抱抱」，羞得說不出話，只是靦腆地笑，讓所有阿公阿嬤笑到「凍未條」。

楊阿公、林阿嬤則是夫妻檔，牽紅線時，楊阿公很怕老婆拉到別人的紅線，先跳出來拉住太太，還當場獻吻、送上玫瑰花，阿嬤開心說：「很久沒有這樣了。」

牽手一起看瓊瑤電影

聯誼配對完成後，阿公阿嬤手牽手進戲院看瓊瑤電影「我是一片雲」，七十一歲黃塩妹阿嬤說，以前最愛到戲院看歌仔戲、歌舞團表演，歌仔戲一演就是半個月、一個月，因為沒錢每天去看戲，沒去就在河邊洗衣服時聽別人說劇情，就跟現在年輕人追韓劇一樣！

花蓮最南邊的富里鄉瑞舞丹大戲院，是許多長者的記憶，後因不堪虧損，一九八九年歇業。二○一四年十月起，瑞舞丹大戲院第四代的陳威僑，雖然在高雄當平凡上班族，但懷抱對老戲院的一份感情，每月從高雄回富里一天「放電影」。華山基金會昨天特別感謝陳威僑出借戲院場地，讓他們舉辦老人溫馨聯誼。

華山基金會表示，花蓮共有九百八十八名獨居長輩接受基金會關懷，歡迎民眾愛心捐贈。