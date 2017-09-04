12年國教民調 逾6成民眾：沒減輕課業壓力

2017-09-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教在一○三年倉促上路，黃昆輝教授教育基金會執行民意調查，發現有逾六成民眾不認為該政策有助減輕國中生課業壓力。教育部國教署長邱乾國表示，明年起將持續擴大全面免試入學的名額，盼比今年倍增到四千名，讓更多學生減輕壓力。

民調顯示，六十一．四％民眾不同意十二年國教對國中生課業有減輕效果，顯見政府的教育目標未達成。民眾也認為英語、數學兩科最需要補習；在五育學習中，民眾對「品格培育」最不滿意，比率達五十八．六％。單看孩子各項能力，五十六．三％不滿意「母語溝通能力」，六十三．五％民眾不滿意「民主法治能力」，但普遍認同孩子的「電腦運用能力」不錯。

台北教育大學教育學院院長吳毓瑩認為，逾半民眾不同意十二年國教可減輕課業壓力，該現象恐與國中教育會考是升學依據有關，直言會考成績採等第制用Ａ、Ｂ、Ｃ來區分學生，讓夾在等第中間的學生壓力更大，盼適度開放採用分數制來入學，減緩壓力。

國教署長邱乾國說，母語教育重點在營造環境；品格則盼師長採身體力行來推動。減輕升學壓力方面，將持續推動免看會考成績的「完全免試入學」，今年已有十五所高中二千名額不看會考，明年預計使名額擴增一倍到四千名。

黃昆輝：國教要重質

基金會董事長黃昆輝表示，教育的量已經擴充過頭，在少子化趨勢下，更要注重質的提升，所以鎖定國中小進行教育品質民調，共抽查廿二縣市有效樣本一○七○人，未來將持續公布各項教育民調數據，供政府參考。