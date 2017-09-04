文化部：只建大型場館做法將改變

2017-09-04

〔記者楊明怡／台北報導〕全國文化會議邀桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌以地方首長身分與會參與論壇」，分享「柴米油鹽」的文化治理實務，但鄭文燦抱怨，桃園市直到升格才成立第一座博物館，各部會建大型場館總跳過桃園；文化部長鄭麗君則說，鄭文燦意見讓她「痛定思痛」，但未來將結合前瞻計畫提出「文化生活圈」的概念，改變過去只重新建大型單一場館的做法，而更重提升文化生活機能。

鄭文燦抱怨桃園無大型場館

鄭文燦昨說，六都中只有桃園沒有美術館，「我曾經向鄭麗君部長拜託說，三十年來，國家的文化設施沒有一個放在桃園，教育部、原民會、文化部都一樣，沒有一個大型場館放在桃園，流行音樂中心等建設，凡是冠上『國家』兩個字的都沒有放在桃園，連生活美學館也沒有。」

以軟帶硬 擴充文化生活圈

鄭麗君說，在地文化生活圈結合前瞻建設計畫，「以軟帶硬」，以軟體帶動硬體發展，來持續充實或改善生活圈內博物館、文化館及藝文場館，「生活圈」的概念就是改變過去興建單一場館的做法，而是提升文化生活機能。

鄭麗君也在昨天的結論報告中提到，要全面盤點各大中小型展演場館，導入藝術總監和策展人等專業治理功能，來催生藝文發展生態系。

台灣文化政策研究學會理事長劉俊裕表示，鄭麗君的想法「沒有不對」，工程款常占去台灣不算多的文化預算大部分，在現階段，「把資源集中在軟體、內容是好的」，但他認為，文化需求會隨時代推進而改變，「也不是說就從此不再新建場館了」。