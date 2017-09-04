林智堅纏功了得 成功消滅蚊子館

2017-09-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅就任後面對前市長許明財留下的「世博台灣館」，曾以「地表最大捕蚊燈」註解，沒想到一語成讖，業者去年無預警停業，讓他必須加快啟動世博台灣館的轉型規劃。他多次拜訪竹科大廠商，更在聯發科技打退堂鼓後，發揮「纏功」精神，終於打動聯發科技董事長蔡明介與董事會，促成美事。

林智堅說，啟動世博台灣館轉型規劃後，他幾乎每週安排拜訪竹科重要廠商，不少大廠有意願，但都無實際行動。今年五月，蔡董表達想回饋家鄉，主動與市府聯繫。他期待由聯發科技進行空間修繕與整理，但這與聯發科技的本業不符合，沒多久就收到蔡明介回函，表達董事會無法成就此事。

但林智堅不放棄，利用聯發科技董事會成員再度來市府表達拒絕之意時，爭取到董事會說明的機會。這一次他修正立場，表達市府願意承擔空間修繕責任，終於打動董事會，還獲加碼五千萬元、共一億元的捐款。

學者建議與歷史建築、古蹟整體規劃

長期關注文化、環保領域的清華大學教授王俊秀指出，世博台灣館最早的決策就是錯的，如果政府單位仍以「天燈館」的單一思維規劃，要成功不容易。他建議市府結合周邊大煙囪的歷史建築和市定古蹟「自來水汲筒室」等藝文場域，作整體在地規劃，找回歷史現場的連結性、公益性和文化性，並召開公民文化論壇、凝聚共識，找回民眾想去的理由。

新竹市議員曾資程說，原經營團隊朝百貨公司方向經營，失去獨特性及在地公益性，才會走向停業命運。如今市府把文創館與公益性質的兒童科普教育中心分開委外經營，成功轉型機率很高，他寄予厚望。