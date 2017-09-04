地表最大捕蚊燈─世博台灣館轉型兒童科普中心

2017-09-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕被戲稱「地表最大捕蚊燈」的新竹市世博台灣館，將轉型為兒童科普教育中心。新竹市政府獲聯發科技公司一億元捐款，是世博台灣館「起死回生」關鍵，雙方十五日將完成捐款簽約儀式。

新竹市長林智堅說，其中五千萬元將做為世博台灣館七百廿度ＬＥＤ球體的拆除及空間整理、規劃等修繕經費，另五千萬元做為未來「兒童科普教育中心」委外營運經費支持，這是市府十幾年來獲企業最大一筆金額的捐款，更是聯發科技回饋在地的體現。

聯發科技董事長蔡明介表示，新竹市因有科學園區，是個年輕又充滿機會的城市，認同市府推動兒童城市理念，才會決定支持這項計畫。

位在新竹市公道五路上的世博台灣館，是前市長許明財任內從中國上海舉行的「世界博覽會」中，以縣市政府身分投標迎回的台灣館原型重建。市府以自償性基金方式，編列近十五億元興建，民國一○二年二月以民間促參法委由環球購物中心對外營運。但因人潮難聚集，加上營運策略未能突破等因素，去年六月底無預警停業。

新竹市政府在環球購物中心、宇佳國際企業片面中止合約後，除進行相關權利談判外，也展開「世博台灣館」的轉型規劃，確定將世博台灣館轉型為兒童科普教育中心及兒童圖書館方向規劃，文創館仍朝特色文創館規劃。

聯發科捐款一億元

由於世博台灣館過去以自償性基金編列經費，目前仍有十二．三億元債務，市府積極尋覓社會企業界支持。林智堅說，竹市有台灣最強的竹科園區，一開始就希望尋求園區廠商協助，經近一年的努力與突破，終獲聯發科技董事長蔡明介及董事會的支持認同。

空間重新改造 年底委外招商

新竹市文化局表示，原天燈館內的球體設備因維護成本高，未來會將球體ＬＥＤ燈拆除，但會保留外觀並設計天空閱覽區及親子閱讀區等。文化局長廖志堅說，世博台灣館轉型為兒童科普教育中心後會進行空間改造規劃，年底前會完成委外招商，將規劃親子餐飲、繪本書局、舞蹈教室、益智玩具店等空間。文創館部分七月下旬已公告招商，九月底結標，可望明年下半年開館。兩個館委託營運時間都是十年。