飲料不離手 痛風好不了

2017-09-03

文／徐佑品

30歲的阿明（化名）面帶愁容穿著拖鞋一拐一拐走進診間，手上還提著一杯飲料。一坐下便指著明顯紅腫的右腳大拇指和膝蓋說：「醫師，我的痛風又發作了！」

暴飲暴食 易反覆發作

阿明是一名工程師，平常工作壓力大，常暴飲暴食，每天都會喝兩杯手搖飲料提神。到了週末就以吃大餐並喝酒慰勞自己。這樣的飲食習慣也讓他的體重快要破百。

上週末晚上他喝了不少啤酒，隔天大拇指脹痛，到了星期一已經無法正常走路，也穿不下鞋子，只好請假看醫師。

痛風是因為尿酸結石堆積在關節處造成發炎，導致紅腫熱痛，讓患者不良於行。

目前已知痛風的好發因子包括：男性、停經後女性、肥胖以及遺傳。痛風病患大多不只發病一次，甚至有一部分患者在關節處形成慢性且不可逆的痛風石。

痛風急性治療以消炎止痛加上秋水仙素為主。在急性期過後，若血中尿酸濃度高，就需要服用降尿酸藥物。如果沒有得到好的控制，痛風反覆發作，長時間下來發展成痛風石，就需要開刀處理。

◎預防勝於治療，飲食方面應把握幾個原則：

●限制紅肉、內臟、海鮮類攝取量。

●避免飲用酒精，尤其是啤酒與烈酒。

●避免飲用含果糖飲料。

●增加水分攝取。

●控制體重，注意熱量攝取。

近年喝飲料風氣盛行，各式飲料店推出琳瑯滿目的飲品非常吸引人。很多年輕人也習慣買杯飲料提振精神。然而近年的研究發現，果糖與痛風發作有明顯關聯，而果糖正是做為飲料甜味劑的常見成份。如果已經有痛風病史，或是有痛風的家族史，最好選擇無糖飲料。

果糖指的是高果糖玉米糖漿。目前已知果糖會造成血液中尿酸濃度升高，促使痛風發作外，果糖還會提高血脂肪，造成脂肪肝、高血糖。果糖可說是壞處多多。減少果糖攝取，就能減少痛風發作，也能減少罹患其他慢性病的機率。

（作者為漢忠醫院家醫科主治醫師）