慢下來10分鐘 學會照顧自己

2017-09-03

文／劉彥君

「好好照顧自己」、「保重」、「注意身體」…，這些日常問候語，除了表達禮貌與問候外，你有確實付諸實行嗎？

孩子開心時笑、生氣時鬧、難過時哭，即使趕時間也常是慢慢來，他們直覺而純粹的表達是好了不起的能力；但是，隨著時間過去，大人配備了社會化技能、工作技能、進階學習親職技能、家庭照顧技能後，卻反而越來越少在實踐中去做一些「照顧自己」的事情。換句話說，大人們的自我照顧技能退化了！

你的口袋裡有多少「陪伴自己」、「抒發情緒與壓力」的照顧技能呢？

大人的日常生活要面對的事情是很多，科技日新月異，隨時隨地都可以輕易取得「想要（但不確定是否需要）」的訊息。壓力大時可以購物、宅配；心情差時可以吃吃喝喝、用APP聊天；想運動時，還可以使用「坐著也幫你動」的器材。但是，純粹只想安靜、有人陪伴、想好好獨處、想要不再被情緒或壓力牽著鼻子走的時候，可以做什麼呢？

許多人總是被時間追著跑，卻漸漸忽略有「可以慢下來體驗一下生活風景，看看自己好不好」這個選項。

「慢下來」是與直覺思考「要趕快把事情完成」反其道而行的作法，但「慢」有時反而更有成效！

◎以下的幾種方法，都不會花費超過10分鐘，卻能有效陪伴自己、覺察情緒、放鬆壓力感，讓大人可以更有品質的過生活：

●調息呼吸：慢慢吸氣再慢慢呼氣，只專注於自己的呼吸。

●暫停：喝杯水、泡杯茶、幫花草澆水或簡單修剪、看看窗外風景等，暫停忙碌緊繃的瞬間。

●體會：有強烈或明顯情緒感受時（如煩躁、悶、火大、難過、興奮等），適度的停留與體會，是跟自己同在的珍貴時刻。

●專注當下：提醒自己專注於眼前正在做的事，透過細細地關注，讓自己繼續前進，完成這件事。

●堅持：時間永遠有一部分屬於對自己重要的事（陪孩子讀一本書、陪伴侶說說話、獨處等）。在安排時間表時，要堅持這段時間不被替代。

（作者為慈恩心理治療所臨床心理師）