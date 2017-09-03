他發明作品奪金賞 40萬獎金要做爸爸醫療費

2017-09-03

張家豪發明新型多孔二氧化鈦複合微球

〔記者譚偉晟／台北報導〕進入第17屆的「光寶創新獎」，透過對全球學生的創新科技發明評選，挑選出具創意與實用性的發明作品。就讀台北科技大學的張家豪發明「新型多孔二氧化鈦複合微球」，以提升太陽能發電效率、改善光觸媒回收問題的應用能力，在1200件作品中，獲得技術創新組第一名及40萬元獎金。他說，父親要開刀，獎金會拿來支付醫療費，幫家裡一些忙。

張家豪透過二氧化鈦與其他材料的結合，並加入多孔設計，研發出「新型多孔二氧化鈦複合微球」。該材質由於具備多孔特性，使用在太陽能發電時，可以改善過去二氧化鈦平面會大量反射陽光的問題，提升太陽光的使用效率，並加入碳材料提升導電性。

除了應用在太陽能發電，由於這個創新材料也加入了磁性物質，因此在普遍使用二氧化鈦的光觸媒裝置上，能改善吸附污染物的二氧化鈦回收情形，減少二次污染。

儘管理論上很快就完成了「新型多孔二氧化鈦複合微球」的研發，但由於在初期還沒有思考到可能的應用，因此張家豪花了一年的時間不斷進行實驗測試、降低生產所需成本，終於找出這個材料能有效應用的方式。

此外，光寶創新獎也與科技部「FITI創新創業激勵計畫」進行第三年合作， 因此技術組前三名團隊都可以進入科技部該計畫，參與相關創業課程與輔導活動。