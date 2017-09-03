「出事與校方無關」虎科大迎新同意書惹議

2017-09-03

家長轟卸責 律師批無意義

〔記者廖淑玲、林曉雲／綜合報導〕大學新生陸續入學，各校正辦理迎新活動。有鑑於台大舉辦高中生營隊，去年發生扮「吊死鬼」的學生遭童軍繩勒頸窒息的慘案，景文科大則出現新生被要求脫內褲、內衣，憤而提告學長的狀況，虎尾科技大學竟寄出家長同意書，內容指出，若學生未遵守規定以致發生任何意外事故，與該校無關，家長須放棄法律上之請求權；部分家長怒轟是「卸責證明書」，律師分析表示，該同意書沒有法律意義。

虎科大︰已要求檢討處理

虎尾科技大學資訊工程系和休閒遊憩系聯合迎新，活動舉辦前夕，校方要求參加者需附家長同意書，內容包括「經本人同意，並囑其服從領隊指導，遵守團體規範，若因未遵守規定，至（應為致）發生任何意外事故，概與貴校無關，並放棄法律上之請求權，特此證明」，引發家長質疑，有人將其po網，眾人議論紛紛。

虎科大主任秘書胡智熊坦承校方要求附上家長同意書，該系參考校方範本改寫，但用語太強烈，已要求檢討處理。

律師林金陽強調，民法規定自由或權利不得預先拋棄。學生參加活動，若因人為疏失而受傷害，不論有沒有這張同意書，家長還是可以向校方究責。

台灣師範大學主秘林安邦直言，要學生簽署自負安全切結書太卸責了，畢竟新生未滿廿歲，參加迎新活動仍要家長同意，學校會給家長一份同意書，也請家長告知學生身體是否有特殊狀況，以便協助。

實踐︰會提醒學生活動別過頭

台灣大學、中山大學則表示，事前會提醒學生注意安全，但不會要學生或家長簽署自負安全的切結書。

實踐大學校長陳振貴說，校方只會提醒活動不能有「不雅或不符合一般倫理道德規範」的內容，另露營不應有火舞或火棍，不要裝神弄鬼等。