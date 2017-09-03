2017-09-03

骨灰依傍樹頭 才是落葉歸根

吳晟 詩人

吳晟說，時下流行骨灰罈格位的靈骨塔，將來會「退流行」，靈骨塔蓋得再莊嚴雅緻都是「水泥叢林」，身後能置身蓊鬱森林墓園，才真是「落葉歸根」。

吳晟批評，許多墓園雖號稱樹葬，卻一點都不「環保」，採用適合溫帶、寒帶生長的松樹，萬一用來樹葬的松、柏死掉，才真是「觸霉頭」。

台灣有許多原生種的「一級木」適合樹葬，例如烏心石，樹齡越老，抓地越牢，所以他捐200多棵給溪州鄉公所作為森林墓園用樹，將來骨灰依傍樹頭，後人掃墓，認樹不認塔位，清爽又環保。（記者顏宏駿）

死後要花葬

瓊瑤 作家

瓊瑤因為對先生平鑫濤的安寧照護方式，與繼子女們有差異，鬧上報章。對於自己的身後事，她已經在自己的臉書上交代妥當，希望不要以宗教方式悼念，火化後花葬、私下家祭不發訃聞、不開追悼會、不設靈堂、不燒紙，維持一個沒有污染的生存環境。後事辦完再通知親友，以免人多口雜徒增困擾。（記者黃以敬）

我要採樹葬

吳念真 導演、編劇

「希望有幸的話，我只要存在你們的心裡就好。」吳念真在綠光劇團《當你轉身之後》舞台劇的記者會上，公開向兒子「交代」身後事，這句話也是劇中的對白之一。

吳念真說，不希望後代將他的骨灰放在寶塔或某些地點，可採用樹葬。他希望鼓勵更多人勇敢正視死亡，預先討論才得以尊嚴善終，「那才是對生命負責」。（記者許世穎）