學者︰慎終追遠 心意比儀式重要

2017-09-03

〔記者陳炳宏、葉冠妤／綜合報導〕過去台灣習俗，都希望往生後得留全屍，要留有祭拜的祖墳，讓後代可以慎終追遠，不過隨著環保葬風行，民間觀念也在改變。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，對家屬而言，最大的障礙應該是對亡者死後屍骨無存的捨不得，其實只要民眾把親屬靈魂迎回家中祖先牌位上，就不成問題。

輔仁大學進修部宗教系兼任講師謝宗榮也表示，隨著生活型態轉變，喪葬、追思儀式愈漸簡化。如果擔心採用環保葬，每逢清明無「墓」可掃，民眾可透過設置祖先牌位，供奉在家裡、寶塔或宗祠，表達慎終追遠心意，儀式只是外在呈現手段，「飲水思源的精神才是最重要。」

靜宜大學台灣研究中心執行長溫宗翰表示，民俗說法是人死後有三魂，一魂寄託在喪身處、一魂投胎、另一魂則牽引至神主牌位，由後人祭祀，三魂各歸其位，花葬、樹葬尚不違背民俗觀點。

溫宗翰說，雖葬法轉型，卻甚少人揚棄祭祀祖先，現代人雖漸漸不在家中設牌位祭祀祖先，仍會選擇放在納骨塔內祠堂，在特定時節前往祭拜。

朝陽科技大學生死學概論講師郭慧娟則指出，社會少子化，老一輩的已經不指望後代子孫繼續祭拜，用環保葬是比較務實的作法。

少子化 難指望後代祭拜

郭慧娟表示，目前台灣民眾往生後火化率已經超過95%，火化後的處理方式，分別只在保留骨灰進塔，或用海葬、樹葬等方式處理，海葬一灑就不見了，但樹葬、植存還有入土為安的含意，接受度高一點。

郭慧娟也以自己2年來辦了近2百場喝咖啡聊死亡的「死亡咖啡館」活動，發現各社區長輩對樹葬、海葬都很有興趣，後來才發現，長輩們的觀念是，即使後代願意祭拜，頂多再一代或兩代，年輕人應該不會再去掃墓、也不會逢年過節祭祖。

既然將來沒有子孫會拜，老人家就會想用樹葬、植存，將來就不用人拜了。另外，如果要放在納骨塔，私塔費用起碼7、8萬，公塔也要1到3萬，一樣會面臨無後人拜的擔憂。