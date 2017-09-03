環保葬成趨勢 雙北接受度最高

2017-09-03

〔記者蔡亞樺、何玉華、葉永騫、彭健禮、張聰秋／綜合報導〕環保自然葬法已成趨勢，讓逝者塵歸塵、土歸土，既簡單又隆重，民眾觀念轉變，接受度最高的是台北市、新北市民，其中台北市環保葬比率15.28%，為全國之冠。

北市比率15趴 全國之冠

內政部資料顯示，國人到104年底為止，全國火化率已達95.65%，可見「火化遺體」概念已逐漸為大眾所接受。而104年採環保自然葬計9136件，其中又以樹葬居多。

北市殯葬管理處長黃雯婷指出，台北市自民國92年起推行多元環保葬，包括樹葬、海葬、花葬，接受度愈來愈高，去年環保葬比前年增加3成以上。

黃雯婷表示，北市府鼓勵民眾多使用環保葬，也祭出多項鼓勵措施，例如存放納骨塔設施移出做環保葬，獎勵1萬至2萬元不等，參加儀式全程免費。

新北市則從94年啟用新店四十份公墓環保葬區、95年辦理海葬、96年加入金山環保生命園區，102年增加三芝櫻花生命園區，多年推廣下，選擇環保葬人數從早期每年不到百人，106年已有1122人。

其中，金山環保生命園區樹葬人數累計至今年6月底，已達5296人最多，三芝櫻花園區雖在102年才開放，累計人數達790人居次。

殯葬處長楊薏霖表示，三芝櫻花生命園區遍植櫻花，景色優美宜人，加上名人如聖嚴法師、前副總統李元簇選擇環保葬，更讓民眾接受度大增。

屏東縣民政處長鄭文華表示，縣內設有環保自然葬區有九如、麟洛、林邊鄉，今年屏東市也新建加入，環保自然葬在104年剛開始推動時，人數不到60人，到了105年有122人，以倍數成長。

苗彰兩縣最少 曾5年0入葬

在內政部數據中，苗、彰兩縣環保葬比例最少，苗栗縣府民政處長彭基山坦言，竹南鎮公所10多年前開辦「憶園」，規劃壁葬、花葬、樹葬與灑葬空間，但因早年觀念保守，開園前5年都無往生者入葬。

不過近年來選擇環保葬人數逐漸增加，因免費，連鄰近竹市往生者也來入葬，今年樹葬已有174人、灑葬18人。

彰化縣104年才出現第一位採樹葬民眾，但短短2年半，已有92人響應環保自然葬，成長幅度快。

彰化縣府民政處副處長邱錦模表示，104年，彰化縣有15人樹葬，105年39人，今年到目前為止已有38人，成長速度很驚人。