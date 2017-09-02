無照醫打玻尿酸 誤入血管害失明

2017-09-02

私下執業出包 590萬元和解

〔記者楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕禾風時尚診所台中營業所僱請無醫師執照的李國寬執行醫美業務，李還私下為客戶陳女施打玻尿酸，竟導致陳女右眼失明。診所連姓負責人及李國寬被依違反醫師法判處1年2月至2年徒刑，由於雙方已以590萬和解，均獲緩刑，附帶提供義務勞務逾200小時。

判決書指出，禾風時尚診所在民國102至103年間僱用李國寬，在台中營業所操作雷射儀等肌膚美容醫療器材，為客戶施打針劑或操作雷射美容，還提供到府服務，包括以1萬6000元代價在陳女住處注射鼻部微晶瓷，另一次也在陳女住處為陳女及另名客戶黃女施打臉部玻尿酸。

103年7月9日，李國寬又在住處以1萬2000元代價，在陳女臉部施打肉毒桿菌，在鼻部山根施打玻尿酸。但陳女注入玻尿酸時，當場右眼失去視力、半身麻痺，經送醫院急診後，發現是玻尿酸進入血管，導致急性腦栓塞，右眼視網膜動脈栓塞，造成右眼失明等重傷害。據統計，李國寬執業屢出包，除了陳女，還有3人提告。

違反醫師法判2年 須服勞務

由於診所負責人與李國寬2人坦承犯行，已退還所有費用，並與4名被告和解，法官依違反醫師法及重傷害罪判連1年2月，同時宣判緩刑4年，附帶義務勞務200小時；李判2年，緩刑5年，附帶義務勞務240小時。

中國附醫醫美中心主任張長正分析，玻尿酸應注射於肌肉上下緣或骨膜上緣，下針時也會回抽檢查是否回血，確認未施打到血管。特別是眼睛附近血管互通，醫師都會避開眼睛周圍或在遠端施打，再將藥劑推移到附近，此案可能是劑量太多、造成視神經血管栓塞失明。