黑心豆製品 年產千噸銷全台

2017-09-02

發霉過期食品 再製出售

〔記者楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕又見黑心食品廠！

台中市西屯區元隆食品行涉嫌回收過期發霉豆製品重製，並以地下水製造豆棗類、甜麵筋、豆皮絲等產品，且不標製造日期，只標「到期日」，以「日隆」、「白玉」等品牌行銷，日產3噸、年產千噸相關食品，銷售全台傳統市場、雜貨店、醬菜店。相關單位在現場查封數十噸各類產品，黃姓負責人、會計人員、現場工作人員等7人，則依詐欺等罪送辦，檢察官訊後以詐欺、偽造文書等罪，以2到3萬元交保候傳。

工廠無登記 用地下水滷製

台中市衛生局日前接獲檢舉報請檢調稽查，上月29日由中檢指揮搜索，查獲元隆無公司登記也無工廠使用登記，廠內產品都以未經殺菌過濾的地下水沖洗及滷製，產品販售到全台傳統雜貨店、醬菜店。

延後到期日 變未來食品

衛生人員指出，該工廠為讓食品可多賣幾天，出廠後不標製造日期，只標到期日，並故意多延後5至7日，變成未來食品，涉及標示不實，這部分當場封存217公斤，並查獲其每日生產約千公斤銷往桃園及屏東，已通知所轄縣市衛生局下架回收。

黃姓業者向衛生局坦承產品保存期限是依過往經驗訂定，「可能是作業人員疏忽」，導致標示不符，願配合下架回收改正。

但更離譜的是，調查人員表示，下游廠商把過期、發霉、酸化、劣變的產品退貨後，業者在廠內設回收整理區，竟把未明顯發霉、發酸較不嚴重的食品，加入新品重新滷製出售。檢調追查該公司帳冊，赫見元隆10餘年來生意佳，也幫其他業者加工。

檢調指出，去年衛生單位曾在彰化及高雄查獲「日隆」甜麵筋防腐劑超標，卻沒向上查到這家工廠，衛生單位這次採樣送驗，如有超標，業者另涉食安法，將另行送辦。

環保局則稽查元隆從事油炸製程作業，卻未妥善收集處理設施，逕行將污染物排放於空氣中，產生明顯粒狀污染物，違反空污法將開罰10萬至1百萬元。且豆渣貯存區無覆蓋，蒼蠅紛飛及散發異味影響環境衛生，違反廢棄物清理法，也將開罰6千至3百萬元。