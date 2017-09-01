長照給付得等半年 明年改推預付制

2017-09-01

〔記者林彥彤／台北報導〕衛福部推動長照無距離，但地方機構常抱怨，服務完得等上六個月才拿得到錢。衛福部長陳時中昨天宣布，地方政府和長照機構間將建立一套預付制度，可縮短經費申請時間，最快明年初上路。

陳時中說，明年初有三項目標必須達成，分別是強化出院和長照連結、地方與長照機構建立預付制度以及擴大失能服務量。

預付制度主要是希望減輕照顧團體在財務上的負擔，同時連結失智門診中心和長照失智共照中心模式，讓其他單位能迅速跟進減少溝通時間。

陳時中說，長照2.0政策財源問題已解決，接下來就是資源布局。外界常反映，Ａ、Ｂ、Ｃ定位不清、綁太死、動彈不得等，目前為止都只是在做「骨架」，必須先做起來才可開始分布資源，明年地方政府要結合長照團體，才可替長照政策「穿衣服」，預計三年完成推動七十五％，涵蓋率也將大大增長。

近期推動的前瞻計畫也要加速老舊、沒用、不好用的資源翻新及佈建，陳時中坦言，照服員人力仍是長照2.0一大問題，被服務的人還沒進來，即便照服員訓練好，也無法立即投入就業，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，會繼續和勞動部合作。

陳時中並說，長照2.0將在今年十月進行總檢討，屆時將針對長照司進行「產前檢查」，若一切都很順利，預計明年初就能「生」出來，未來會著手規劃3.0，可望補齊在地老化的不足。