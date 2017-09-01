住宿式長照機構 須以法人設立

政院拍板 照護失能長輩 現有千家私人機構暫不影響
〔記者李欣芳、林彥彤／綜合報導〕「長期照顧服務法」已上路，與長照住宿型機構息息相關的「長期照顧服務機構法人條例草案」，昨經行政院院會正式通過，為維持失能長輩的住宿品質，要求住宿型機構只能由財團法人或社團法人設立。
小機構是長照服務重要主力
全台現有一千多家長照私人機構，其中九百多家屬於四十九床以下的相關機構。小型機構是長照服務重要主力，以台北市中低收入戶入住機構為例，入住小型私人住宿型機構占四十六％，法人機構卻只有十五％。
北市中低收 住法人機構僅15趴
外界擔憂是否未來私立機構將全消失？衛福部說明，針對私立住宿型長照機構將禁止遷移或擴大，新設立住宿型長照機構才僅能允許「財團法人」或「社團法人」申請成立，估計現有一千多家長照私人機構暫不受影響。
依據現行「長期照顧服務法」第廿二條明定，「住宿式」長照機構皆需以法人設立，以保障需廿四小時全天候接受照護的弱勢群體。
行政院院會昨通過「長期照顧服務機構法人條例草案」，將長照機構分為「長照機構財團法人」及「長照機構社團法人」兩類，長照機構法人所設立的長照機構，才可提供住宿式服務。
草案明定董事會運作，應設監察人、員工選任代表董事，並將「社會公正人士」納入其董事會成員，如法人達一定規模，主管機關得加派公益監察人。董事會則每半年至少開會一次，由董事長召集之。
此外，長照機構法人應建立會計制度，對外捐贈動產達一定數額或比率者應報經核准，資訊也應該透明公開，主動公開其章程、業務及財務報告、董監事姓名等。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，非公益的社團法人可以分配盈餘，但其中十％需用於社會責任回饋，包括長照宣導、社會福利、培育人才等，另廿％應提撥作為營運資金。法人化的最大目的是加強公共管理，對高齡化社會是必要的轉型。
法人化目的 加強公共管理
蔡淑鳳說明，過去根據「老人福利法」設立的私立機構，在規模、床數、人力、消防設備或財務穩定度等都較不足，長照法人法希望改善上述狀況，加強機構公共管理。現行私立機構若願意，也可申請法人化，只要三人就可設立。