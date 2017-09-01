中華電打造國際級網路 放送精彩世大運

2017-09-01

〔記者譚偉晟／台北報導〕二○一七台北世界大學運動會這次獲得國內外眾多好評，主辦單位在基礎建設上的用心功不可沒。其中負責主要網路架設和影像傳輸工作的中華電信就指出，活動期間動員了超過兩千五百人次的技術工程師，針對北台灣共八十處場館進行了大規模的電路與網路裝置布建，順利在世大運現場提供流暢且穩定的網路服務，而這次的成功，也再次證明了台灣已具備因應國際賽事的通訊技術實力。

中華電信指出，這次針對台北、新北、桃園、新竹四縣市共八十處場館，總共布建四百條以上電路，包括賽事轉播光纖、VPN網路、國內外媒體即時發稿網路等系統，讓參與這場盛會的國內外人士，都能享受穩定的網路傳遞服務。

藉由基礎網路設施的布建，中華電信也整合了MOD的4K Live服務，將這場國際級賽事以4K 60p並支援HDR的超高畫質，在台北車站、林口選手村等人潮聚集處即時播放，成功展示台灣在高畫質即時影像服務上的實力。數據顯示，在世大運期間，MOD「世大運專區」的點閱數高達五百多萬次，扎實的基礎建設成了4K Live穩定服務的關鍵。

為了讓前往觀賽的民眾與選手村選手，可以享受流暢的網路服務，中華電信這次建置了超過兩千一百台免費WiFi熱點。更額外免費提供七千張4G SIM卡和五百台已配置4G SIM卡的手機，給國際大學運動總會貴賓和各國代表團使用，讓每個人都能享受台灣高速網路的服務。

另一方面，中華電信也強調，此次有一項較不為人知的重要成果，也就是在世大運期間所布建的兩百多支影像監視器，透過位於新北市板橋的中華電信IDC雲端資料中心，即時掌握了整個場館的狀況。

而這次可以確保世大運賽事有穩定的網路服務，中華電信的網路監控中心（NOC）及資訊安全監控中心（SOC）更發揮了極大的功效，二十四小時進行惡意攻擊的攔阻和過濾，成功達到資安偵測與防護完成率百分之百的成績。