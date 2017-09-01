男抽脂返家休克死亡 醫師判刑2年／法院認定未顧及併發症風險 醫師喊冤要上訴

2017-09-01

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕林姓男子找劉姓醫師施以手術局部瘦身後自行返家，三小時後身體不適，救護車將他送醫，仍因術後併發心血管疾病急救無效，高雄地院依業務過失致死罪判處劉姓醫師二年徒刑，醫師喊冤要上訴到底。

以超音波溶脂手術局部瘦身

判決書指出，劉姓醫師於二○一二年四月為林男局部瘦身，因前一年劉姓醫師曾為他做抽脂手術，決定再為他進行超音波溶脂手術，並在其兩側腋下、腰後兩側，各抽取一五○西西到四百西西脂肪，手術進行約一個半小時，劉姓醫師應注意抽脂手術的併發症風險，術後應親自或指示護理人員定時監測並記錄術後生命徵象。

但診所在未確定病患意識清醒，回復至術前相當程度且穩定後，就讓林男自行搭乘計程車返家，林男返家三小時後出現心跳加速、喘不過氣症狀，自行打一一九求救送醫，因血氧濃度過低休克，呼吸、心跳均停止，急救仍告無效。

醫師：術後有詢問有無不適

被告強調，第二次抽脂比第一次少，手術過程中有以機器監測其生命徵象，均無異常，結束後護理師叫醒林男，詢問並無不適才讓他下手術檯，換衣服離開，過程並無疏失。

合議庭認為被告以醫美為業的醫師，應知各項手術可能產生的併發症，術後卻僅憑行走、對談等表象，就認定已恢復穩定任其離去，才造成被害人失去寶貴生命，因被告尚未與家屬達成和解，判處二年徒刑。

對於抽脂手術的風險，李伯寧醫師指出，有藥物過敏、曾接受手術、有疤痕增生體質、有凝血功能不良傾向、有心臟病、糖尿病、高血壓、血管硬化等慢性病者，術前應告知醫師。

特殊體質及藥物反應須先告知醫師

如果使用中西藥或健康食品應告知醫師特殊成分，如含銀杏成分易導致出血，服用阿斯匹靈、維他命Ｅ等影響血液凝固藥物或服用抗凝血藥物者，要與內科醫師討論是否停藥一至二週，以免影響傷口癒合。

手術後腫脹數週才會消失，瘀血持續三週或更久，術後有些地方會感到麻木，持續數週至數月不等，術後兩天最好臥床休息，休息時盡量抬高患部，以利消除腫脹，如有劇烈疼痛或局部腫脹應立即返回醫院。